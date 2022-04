Moto Magazine n°386 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°386 : toute l’actu moto

Au chapitre des actus, on parle des circuits d’Albi et Mérignac dans la tourmente, du contrôle technique moto et de la lutte contre le mauvais état des routes. Et pour qui la Ducati DesertX intéresse, on a rencontré Jérémy Faraud, senior designer chez Ducati et "créateur" du look de la machine. Aussi, les dernières nouveautés motos et équipements sont évidemment détaillées dans nos colonnes.

Moto Magazine n°386, comparatif routières : Yamaha Tracer 7 GT, Moto Morini X-Cape, Triumph Tiger Sport 660

Un excellent trail routier à moins de 10 000 euros, c’est possible ! Preuve en est avec ces 3 machines que nous avons comparées de A à Z. Style, ergonomie, sonorité, ville, dynamique, moteur, protection, freinage, aspects pratiques... Laquelle remporte le match ? Réponse dans notre dossier !

Moto Magazine n°386 : essai Triumph Tiger 1200

Avec sa nouvelle Tiger 1200, Triumph a entièrement revu son gros trail. Peut-elle tutoyer la reine de la catégorie, la BMW R 1250 GS ? Philippe l’a essayée sur routes et chemins et nous livre son verdict.

Moto Magazine n°386 : essai Yamaha MT10

La nouvelle Yamaha "Master of Torque" siglée du numéro 10 est l’un des porte-étendards de la gamme "Darkside of Japan". Depuis plusieurs années, elle fait sensation auprès des motardes et motards en quête de sensations. Plus affûté et mieux équipé, le dernier millésime porte de sérieux arguments pour convaincre...

Moto Magazine n°386 : essai CFMoto 700 CL-X Sport

Après la CLX-700 Heritage, qui a plutôt convaincu nos essayeurs (voir notre essai dans le Moto Magazine n°381), cette nouvelle déclinaison "Sport" reprend les codes esthétiques du café racer... Signée d’une (grosse) touche de modernité ! Hormis son tarif bien placé, détient-elle d’autres arguments de choix ?

Moto Magazine n°386 : essai Royal Enfield Classic 350

La Classic 500 est morte... Vive la Classic 350 ! Propulsée par le moteur de la Royal Enfield Meteor 350, cette superbe néo-rétro fait le pari de remplacer son aïeule.

Moto Magazine n°386 : essai Mash Six Hundred

On reste dans le néo-rétro avec l’essai de la toute dernière Mash Six Hundred 650 cm3, autre vibrant hommage aux machines d’antan.

Moto Magazine n°386 : essai CFMoto MT800 Touring

CFMoto, constructeur chinois et motoriste KTM, lutte pour se faire une réputation. Point qui pourrait changer avec cette MT800, surprenante d’efficacité.

Moto Magazine n°386 : essai BMW R18 Transcontinental

Le gros cruiser bavarois a encore du mal à se faire une place sur le segment des gros cruisers, où Indian et Harley-Davidson trônent en rois. Pour autant, cette version Transcontinental est une authentique routière calibrée pour le voyage au long cours, notamment grâce à son excellent flat-twin de 1800 cm3.

Moto Magazine n°386 : sur les traces de la Grande Vadrouille

"La Grande Vadrouille", un film qui a marqué les années 60, c’est aussi un parcours historique et passionnant à faire à moto ! L’idée d’en faire un reportage "road-trip" tombe sous le sens... De noyers-sur-serein à Lucy-sur-Yonne en passant le Cantal et l’Auvergne, tous les lieux traversés par les compères Louis de Funès et Bourvil sont visités et détaillés. De quoi cultiver l’envie de suivre leurs traces également !

Moto Magazine n°386 : tests de 20 équipements "premier prix"

S’équiper pour pratiquer la moto est un réel budget. Pour autant, certains équipements d’entrée de gamme peuvent faire l’affaire ! On a testé pour vous 4 tenues complètes (casque, blouson, gants, jean et bottes) vendues par 4 distributeurs (Louis, MotoBlouz, Sasie Center et Speedway). Le but ? Déterminer lesquels de ces équipements valent le "coût" en terme de rapport qualité/prix, et sélectionner la tenue idéale pour le porte monnaie !

Moto Magazine n°386 : le GMT94 prêt à en découdre

L’équipe française du GMT94 se prépare pour le championnat du monde de Supersport. Après une belle remontada l’année dernière, Jules Cluzel et Andy Verdoia sont plus que jamais d’aplomb pour affronter la nouvelle saison.