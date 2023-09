Moto Magazine n°401 : le sommaire

Moto Magazine n°401 : toute l’actu moto

En plus de toutes les nouveautés moto et équipements, on parle des nids-de-poule en prolifération en Angleterre, mais aussi de l’impact de la crise économique et de la politique anti-moto sur les commerces spécialisés à Paris.

Retrouvez également notre bilan des 21 338 km alignés par notre CFMoto 800 MT Touring, en essai longue durée !

Moto Magazine n°401 : Duel KTM 890 SMT VS Yamaha MT-09 SP

Avec la KTM 890 SMT, la "supermotarde routière" fait son retour ! Au regard de la carrière éphémère de la 990 SMT de 2009, sortir une telle aujourd’hui moto est-il une idée réfléchie ou un coup de poker ? Pour le savoir, rien de mieux que de la placer face à l’un des roadsters les plus agiles performants du marché, la Yamaha MT-09 SP !

Moto Magazine n°401 : comparatif power cruisers

La démesure mécanique et la vitesse peuvent être compatibles avec une position de conduite "relax"... preuve en est avec les power cruisers ! Depuis la feu Yamaha 1200 V-Max, de nombreux constructeurs ont tenté l’aventure. Aujourd’hui, les Harley-Davidson Fat Bob 114, Ducati Diavel V4 et Triumph Rocket 3R se partagent le terrain des puissantes. Mais laquelle de ces 3 machines est la plus ergonomique, dynamique et sensationnelle ? Réponse dans ce nouveau comparo !

Moto Magazine n°401 : essai BMW M 1000 RR

La BMW M 1000 RR, ou la sportive la plus radicale de l’histoire de la firme bavaroise ! Quoi de mieux qu’un circuit tel que Nevers-Magny-Cours pour tester ses performances ? Axel a passé ces 193 kilos de pure technologie et d’efficacité absolue à l’essai.

Moto Magazine n°401 : essai Benelli TRK 702

Le saviez-vous ? La Benelli TRK 502 est l’une des motos les plus vendues en Italie...Un défi pour la nouvelle TRK 702, qui se doit de pérenniser ce succès ! Julien est parti essayer la nouvelle sino-italienne dans la haute Vallée d’Aoste, en Italie. Cette nouvelle mouture, plus forte en cylindrée, a-t-elle de quoi convaincre les habitués de la 502 comme les nouveaux venus ?

Moto Magazine n°401 : essai QJMotor SRK 700

Avec QJMotor, l’offensive chinoise continue sur notre marché ! L’une des premières machines du constructeur à poser ses roues chez nous est la SRK 700, un roadster mid-size dont l’ambition est de se faire une place sur un marché toujours plus concurrentiel. Outre son tarif à moins de 7000 euros, cette machine exotique a-t-elle suffisamment d’arguments face à ses rivales ?

Moto Magazine n°401 : essai Can-Am Ryker Rally

Plus proches des autos que des motos (pas d’interfile possible, encombrement sur la chaussée), les 3-roues Can-Am ne sont pourtant pas dénués de sensations et d’intérêts ludiques ! Et pour cause : la France est le premier marché européen de la marque. Matthieu, motard chevronné, a testé le dernier millésime du Riker dans sa version Rally.

Moto Magazine n°401, reportage : Spyder Grossglockner Challenge 2023 - Can-Am

En plus de son essai du Can-Am Ryker Rally, Matthieu s’est également rendu au plus gros festival mondial dédié aux Can-Am : le Spyder Grossglockner Challenge. Situé en Autriche à Altmünster, il réunit tous les aficionados de ces 3-roues dans un cadre à couper le souffle. Une belle découverte où la passion pour ces machines tient une place de choix !

Moto Magazine n°401, reportage : 120 ans de moteurs Harley

Alors que Harley-Davidson fête ses 120 ans cette année, notamment à Milwaukee (voir notre reportage dans le Moto Magazine 400), nous avons choisi de retracer son histoire à travers ses moteurs les plus emblématiques. Des premiers "F-Head" aux "Flathead" et autres "Ironhead Sportster", en passant par les V-Twin les plus récents, on vous offre un véritable voyage dans le temps pour découvrir l’évolution de ces mécaniques de caractère.

Moto Magazine n°401, tourisme : le tour des Alpes en Kymco AK Premium 550

Essayé le mois dernier dans le numéro 400 de Moto Magazine, le Kymco AK Premium 550, rival numéro 1 du Yamaha TMax, est une machine qui brille par sa polyvalence. Mais là n’est pas (tout à fait le sujet) : grâce au programme Kymco Riders, Philippe nous fait découvrir les Alpes à son guidon et nous en met plein les yeux ! De quoi rêver d’enfourcher sa moto (ou son scooter !) et de faire pareil, dès que l’occasion se présente...

Moto Magazine n°401, tests équipements : 6 paires de sacoches latérales

Grâce aux sacoches latérales, vous pouvez transformer votre roadster en GT en un clin d’oeil... ou presque ! Utiles pour les road trips, ces sacoches sont classées dans plusieurs catégories : souples, rigides, compactes ou volumineuses, universelles ou adaptées à des modèles précis... le choix est large ! Pour vous aider, nous avons testé 6 paires de sacoches, universelles ou montées sur des supports spécifiques.

Moto Magazine n°401, sport : l’hégémonie Ducati... au détriment des japonais ?

Ducati va sans doute réaliser sa plus grande saison en MotoGP, bien aidée par ses 8 machines sur la grille, pilotées par de talentueux pilotes. Du côté de Honda et Yamaha, les temps sont rudes. Auront-ils droit à des concessions pour relever la tête lors de la prochaine saison ? Johann Zarco chez Honda changera-t-il la donne ? Le suspens reste entier !