Moto Magazine n°396 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°396 : toute l’actu moto

Chaque année, le salon du 2 roues de Lyon est incontestablement un grand événement pour tous les motards. Lors de l’édition 2023, Motomag, GP Mag, FFMC, Mutuelle des Motards et AFDM y étaient !

On passe en revue tous les points forts du salon, dont le concours Top Clef, qui visait à élire le meilleur apprenti mécanicien parmi les 36 participants.

Retrouvez également l’interview exclusive de Patrick Jacquot (président-directeur général de la Mutuelle des Motards) au sujet de la nouvelle campagne "Antimotards, tu perds ton sang froid", qui a pour objectif de renverser la vapeur de la haine galopante à l’encontre des usagers deux-roues motorisés.

Moto Magazine n°396 : essai Suzuki V-Strom 800 DE 2023

Alors que la nouvelle Honda XL750 Transalp (voir notre essai en vidéo) attire tous les regards, Suzuki propose lui aussi un nouveau trail mid-size propulsé par moteur inédit. Bicylindre en ligne calé à 270°, nouveau cadre, roue de 21... Pourra-t-il faire oublier la V-Strom 650 et conquérir les nouveaux venus ?

Moto Magazine n°396, comparatif trails mid-size 2023 : BMW F750 GS, CFMoto 800 MT Touring, Moto Guzzi V85 TT Guardia D’Onore

On continue chez les trails mid-size avec un comparatif entre 3 machines au caractère distinct. L’éprouvée BMW F750 GS, la nouvelle venue qu’est la CFMoto 800 MT Touring et "l’exotique" Moto Guzzi V85 TT dans sa nouvelle version Guardia d’Onore. Départager des motos aussi qualitatives et polyvalentes s’avère difficile, mais nous avons relevé le défi... dans les sublimes paysages des montagnes enneigées auvergnates !

Moto Magazine n°396 : essai Ducati Diavel V4 2023

Changement majeur pour la Ducati Diavel : au cœur d’une toute nouvelle version, le V2 Testastretta DVT est troqué contre le V4 de la Multistrada. Mais avoir plus de cylindres équivaut-il à un gain de sensations au guidon ? Pas si sûr... Après s’être rendu à Dubaï pour évaluer le nouveau power cruiser italien, Axel nous livre son verdict.

Moto Magazine n°396 : essai Triumph Street Triple 765 R et RS 2023

La nouvelle Street Triple est-elle toujours l’une des reines des roadsters sportifs mid-size ? Avec son nouveau trois cylindres revu en profondeur, il y a fort à parier que oui ! Axel, amoureux des 3 pattes Triumph, reste objectif envers et contre tout, et nous explique en quoi cette nouvelle Street, dans ses déclinaisons R et RS, perpétue sa lignée avec brio.

Moto Magazine n°396, test équipements : 9 pantalons de pluie moto pour passer entre les gouttes

Qui ne s’est jamais retrouvé plein d’interrogations au rayon "pantalons de pluie" dans les boutiques moto ? Sont-ils vraiment imperméables ? Coupent-ils correctement du vent et du froid ? Au regard des différents types de tissus et de conceptions, il y a de quoi s’y perdre ! Ce dossier arrive à point nommé, avec pas moins de 9 (sur)pantalons passés à l’épreuve de l’eau, dont 2 modèles alternatifs classés "activités en plein air" (Decathlon et Guy Cotten).

Moto Magazine n°396, Sport : le MotoGP 2023 tout en suspens

Le 26 mars sera le premier "vrai" coup d’envoi de la saison 2023 du MotoGP, à Portimao, lors du Grand Prix du Portugal. De nombreuses questions demeurent : Fabio Quartararo arrivera-t-il à reconquérir sa couronne ? Ducati raflera-t-il de nouveau la victoire ? Et quid de KTM et de Honda ? Suite aux essais de Sepang, en Malaisie, on vous offre quelques éléments pour mieux comprendre ce qui nous attend.