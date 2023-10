Moto Magazine n°402 : le sommaire

Moto Magazine n°402 : toute l’actu moto

Souvenez-vous, en 2022 : l’Enduo du Limousin était saboté par des activistes écologistes (voir le Moto Magazine n°393). Enquêtes, mesures ad hoc, bénévoles, soutiens des associations et de la FFM... Boris Labrousse, organisateur de l’événement, fait et fera tout pour que l’édition 2023 des 3 et 4 novembre prochains se déroule le mieux possible.

Du côté de l’Alpes Aventure Motofestival 2023, les politiques le soutiennent, en dépit de la pression des mouvements écologistes. Nous sommes partis à la rencontre de ces élus.

Moto Magazine n°402 : les nouveautés moto 2024

Comme il est coutume de constater, les nouveautés motos se multiplient en fin d’année. Et c’est un véritable "bal des trails" qui ouvre la danse, avec la très attendue BMW R 1300 GS... Mais pas que ! F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, Suzuki V-Strom 800 SE, Ducati DesertX Rally, les nouvelles Honda Africa Twin... Sans oublier les nouvelles Aprilia RS457, Triumph Scrambler 1200 XE / X et Moto Guzzi V7 Corsa ! On vous décortique toutes ces nouveautés de A à Z.

Moto Magazine n°402, comparatif néo-rétro : BSA, Ducati, Triumph, Royal Enfield

Si les trails ont tendance à occuper tout l’espace, ce serait trop vite oublier le marché florissant des néo-rétro. La BSA Gold Star et son gromono de 650 cm3 est la dernière née de cette mouvance. L’occasion rêvée de la comparer à ses rivales, actives sur nos routes depuis un bon nombre d’années : les Royal Enfield Continental GT 650, Triumph Speed Twin 900 et Ducati Scrambler 800 Icon... sans oublier la Kawasaki Z650 RS en alternative !

Moto Magazine n°402, comparatif baggers : Harley-Davidson, BMW, Indian

Gros moteur, gros emport, ligne cruiser/custom, partie cycle conçue pour tailler la route confortablement... Les baggers, c’est tout ça à la fois. Alors certes, ces machines sont vendues à des tarifs aussi "gonflés" que leurs cylindrées... Mais elles offrent un plaisir unique ! Sur 2000 km, nous avons évalué les nouvelles Harley-Davidson Road King Special, BMW R18 Roctane et Indian Springfield Dark Horse. Alors, quel est le "King of Baggers" parmi ces 3 machines ? Réponse dans notre comparatif !

Moto Magazine n°402 : essai Ducati Multistrada V4 S Grand Tour

Vingt ans déjà que la Multistrada ne cesse d’évoluer année après année. La version V4 fut d’ailleurs un vrai bond en avant. Une moto performante, confortable, "mâture" dans sa conception... C’est d’ailleurs la dernière déclinaison de la Multistrada V4 S dont il est question, la "Grand Tour". Suréquipée avec une foule d’aspects pratiques, est-elle la voyageuse ultime des rouges de Bologne ?

Moto Magazine n°402, portrait : Gilles Pujol des Triplettes de Bonneville

Collectionneur, préparateur et recordman, Gilles Pujol est un motard passionné, passionnant, et surtout atypique. Pour retracer son parcours, nous sommes partis à sa rencontre dans ses garages, ateliers et entrepôts qui "stockent" sa passion débordante pour la moto.

Moto Magazine n°402, reportage : immersion dans la Normandy Beach Race

Chaque année, la Normandy Beach Race fédère les férus de vitesse et de mécaniques anciennes, enrichie d’un public toujours plus nombreux. Nous nous sommes rendus à la 4ème édition pour vous livrer un superbe reportage, à la fois sur l’évènement, mais aussi sur ses pilotes engagé(e)s dans cette course poignante et conviviale.

Moto Magazine n°402, test équipements : les solutions pour prévenir ou réparer la crevaison d’un pneu tubeless

Véritable hantise pour les usagers de la route, la crevaison place les motards dans des situations délicates et souvent dangereuses. Des solutions existent pour prévenir ou réparer les crevaisons, sans avoir à changer immédiatement le pneu. Mais sont-elles pertinentes ? Pour y voir plus clair, nous passons en revue les produits injectés colmatant les fuites, les patchs internes, les mèches ou chevilles et les bombes anti-crevaison, agrémentés de nos conseils pas à pas.

Moto magazine n°402, sport : Bagnaia sous la pression de Martin

Les regards se tournent sur Jorge Martin qui, depuis sa victoire au Grand Prix du Japon, n’est plus qu’à 3 points de Francesco Bagnaia sur le classement général. Une remontée inattendue, qui remet le titre de champion du monde plus que jamais dans la course.