Moto Magazine n°393 : le sommaire

Moto Magazine n°393 : toute l’actu moto

Suite à la réhabilitation du contrôle technique moto par le Conseil d’Etat, FFMC et FFM sont invitées par Clément Beaune, ministre des Transports. Qu’adviendra-t-il d’une mesure tant rejetée par les motards, en témoignent les 60 cortèges totalisant 35 000 motos et scooters lors des manifestations de novembre partout en France ?

Outre les dernières nouveautés motos et équipements détaillées dans nos colonnes, retrouvez l’interview de Boris Labrousse, organisateur du 22ème Enduo du Limousin, saboté le 5 novembre dernier par des militants écologistes.

Moto Magazine n°393 : essai Honda CB750 Hornet 2023

La nouvelle Hornet aura fait jaser le monde motard. Disparition du 4 cylindres, look (trop ?) proche d’une CB500F... Pour beaucoup, Honda à définitivement rangé l’héritage du frelon au placard. Reste une moto au rapport qualité/prix imbattable qui promet d’être plaisante et sensationnelle à conduire, que ce soit pour les permis A2 ou les motards aguerris. Au final, que vaut-elle, cette nouvelle Hornet ? Axel nous explique tout dans son essai !

Moto Magazine n°393, match Sport GT : Kawasaki Ninja H2 SX SE VS Ninja 1000 SX

Autrefois porteur, le segment Sport GT a (hélas ?) été progressivement effacé par les trails routiers et polyvalents. Mais certaines machines font de la résistance : la GSX-S 1000 GT et - dans une certaine mesure - l’Hayabusa chez Suzuki, ou encore les Kawasaki H2 SX SE et Ninja 1000 SX. Pour ce premier duel, Axel a choisi d’opposer les deux Sport GT de chez Kawa. Motorisation, sensations, confort, comportement... Laquelle synthétise le mieux sportivité et aptitudes routières ?

Moto Magazine n°393, match néo-rétro : Brixton 1200 Cromwell VS Triumph Bonneville T120

Qui aurait cru un jour que Brixton tenterait de singer Triumph avec une Bonneville-like ? D’autant plus que la Cromwell 1200 se révèle être une bonne machine (voir notre essai dans le Moto Magazine n°391) à un prix bien en deçà de ce que propose Triumph. En tenant compte de cet écart tarifaire, l’élève peut-il faire de l’ombre au maître ?

Moto Magazine n°393, match routières : Africa Twin CRF1100 VS Honda NT1100

Si la motorisation est commune, les Africa Twin CRF1100 et NT1100 ne délivrent évidemment pas la même philosophie. Pour autant, les deux motos ont un point commun, et pas des moindres : leur vocation routière. C’est d’ailleurs pour cette raison que bon nombre de motards hésitent à choisir entre les deux. Un trail polyvalent ou une GT traditionnelle ? D’où notre idée d’organiser ce duel, qui vous aidera sans aucun doute à mieux cibler vos attentes !

Moto Magazine n°393, match roadster : CFMoto CL-X 700 Heritage VS Moto Morini Seiemmezzo Scrambler

Au regard des dernières nouveautés CFMoto et Moto Morini, le moteur de la vénérable Kawasaki ER6 est toujours d’actualité ! Remis au goût du jour et passé aux normes antipollution Euro 5, il se retrouve au cœur des CL-X 700 Heritage et Seiemmezzo 650 Scrambler. L’occasion rêvée d’organiser un duel entre les derniers roadsters mid-size des deux marques.

Moto Magazine n°393 : les secrets de Bruno Schiltz, champion de France des rallyes routiers

Avec Julien Toniutti, Bruno Schiltz est incontestablement le roi des rallyes routiers. 4 titres de champion de France, avec 4 courses remportées sur 4 lors des éditions 2021 et 2022 ! On vous offre un reportage complet sur ce pilote hors du commun.

Moto Magazine n°393, équipements moto : accessoires pour l’hiver

Tours de cou, cagoules, plastrons... Autant d’équipements pouvant apporter une vraie plus-value lorsqu’il s’agit d’affronter l’hiver. Dans ce dossier, 5 catégories d’accessoires peu onéreux sont passées au banc d’essai pour déterminer lesquels proposent le meilleur agrément thermique.

Moto Magazine n°393, interview : Emmanuelle Clément, championne du monde side-car 2022

Todd et Emmanuelle sont les vainqueurs du championnat du monde side-car 2022. Une prouesse que le couple n’oubliera pas de si tôt ! En compétition depuis seulement quelques années, Emmanuelle, authentique passionnée de moto depuis l’enfance, nous raconte son ascension fulgurante dans l’univers du sport mécanique.