Après un premier épisode "Ducati World Premiere" consacré à la Monster 30e Anniversario, le deuxième épisode change d’univers en abordant la Multistrada V4 S, déclinée en version "Grand Tour".

Une dénomination déjà vue en 2020 sur la Multistrada 1260 S qui, tout comme cette nouvelle V4 S, cible les gros rouleurs adeptes de voyages aux longs cours. En somme, elle est la version ultime la Multistrada V4 dans la catégorie touring, tout comme la V4 Rally côté off-road.

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour : la meilleure routière de l’histoire de Ducati ?

Routière premium oblige, on retrouve pléthore d’équipements de série pour optimiser le confort et l’emport. Sur ce dernier point, la moto s’enrichit de valises latérales rigides offrant un total de 60 litres de contenance. A cela s’ajoutent une béquille centrale, des poignées chauffantes, une selle chauffante, un emplacement smartphone ventilé et un bouchon de réservoir avec ouverture sans clé.

Le pontet de guidon, déjà vu sur la V4 Rally, est dépourvu de silent blocks pour améliorer la sensibilité et la précision de la direction.

Les agréments technologiques ne sont évidemment pas oubliés, en témoignent la présence d’un radar doté d’un régulateur de vitesse adaptatif ACC et d’une détection des angles morts BSD. L’éclairage full LED est complété par des antibrouillards latéraux, et la pression des pneus peut être consultée grâce à l’indicateur dédié au tableau de bord.

Enfin, tout comme Harley-Davidson avec sa Pan America et Triumph avec sa Tiger 1200, Ducati dote cette version Grand Tour d’une fonctionnalité "Minimum Preload", réduisant la précharge des suspensions et abaissant la hauteur de la moto à allure lente ou à l’arrêt. La nouvelle fonction "Easy Lift", également de série, ouvre l’hydraulique des suspensions et facilite le redressement de sa moto lorsqu’elle est béquillée.

La Multistrada V4 S Grand Tour sera disponible en concessions fin octobre au prix de 27 790 euros, soit 3500 euros de plus que la V4 S standard.