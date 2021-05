Chez les gros trails, c’est la BMW R 1250 GS qui se taille la plus grosse part du gâteau. Mais comme le gâteau est immense, réussir, ne serait-ce qu’à choper des miettes est une motivation qui anime beaucoup de prétendants ! De fait, Harley-Davidson, dont le besoin de diversification vous a été conté dans notre numéro 374, ouvre ses chacras et son portefeuille de clientèle avec cette Pan America 1250.

Le challenger vous salue bien

Et après deux jours d’essai et plus de 350 kilomètres menés tambour battant autour du Lubéron, sur route comme en tout-terrain, notre envoyé spécial, entouré de l’excellent Axel Mellerin, vous parle de cette machine. Est-elle belle ? Est-elle efficace ? Va-t-elle plus vite en orange ? Quels sont ses arguments ? Vous en saurez plus dans cette vidéo !