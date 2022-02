Le gros trail italien est l’un des succès évidents du catalogue Ducati. Cette année, elle nous revient avec une nouvelle livrée et des équipements supplémentaires. Elle pourra s’habiller d’un blanc brillant conjugué au cadre rougeoyant typique de la firme de Bologne.

Ducati Multistrada V4 S 2022 : un pack électronique en progrès

Les suspensions électroniques semi-actives de la Multistrada V4 S 2022 s’agrémentent d’une précharge minimale, permettant de réduire la hauteur de la moto. Un point non seulement essentiel pour certains gabarits, mais aussi pour mieux asseoir ses pieds au sol et dompter les 240 kf tpf de la machine. On pense aux situations à allure lente, en cycle urbain ou tout-terrain, pas toujours évidentes à appréhender lorsque la moto est haute.

Sans plus de détails, l’interface logicielle installée (Ducati Connect et IHM) est peaufinée, ce qui devrait le rendre plus fonctionnel et intuitif à l’usage. Les détenteurs d’une Multistrada compatible recevront gratuitement la mise à jour.

Ducati Multistrada V4 2022 : deux nouveaux kits d’équipements

En plus d’un kit de rabaissement de suspensions (jusqu’à -20 mm) doté de ressorts de fourches, de ressorts d’amortisseurs et d’une béquille latérale, les Multistrada V4 pourra adopter des valises latérales amovibles et un top case en aluminium. Fruit d’une collaboration entre Ducati et l’accessoiriste Givi, chaque valise offrira 75 litres de contenances, tandis que le top case se parera de 41 litres. Enfin, l’emport pourra s’agrémenter de sacs imperméables aux coutures thermosoudées, siglées Ducati Performance.

L’ensemble de ces options et améliorations sera disponible dès le mois de mars 2022.