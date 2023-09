La Tiger 1200 vous intéresse, mais vous la trouvez trop haute ? La firme anglaise a pensé à vous ! Déjà vue sur la Harley-Davidson 1250 Pan America et récemment sur la Ducati Multistrada V4 (système "Easy lift"), le système de précharge active abaisse automatiquement la hauteur de selle en diminuant la précharge de l’amortisseur arrière selon l’allure. Une fonctionnalité fort pratique pour enfourcher la moto et manoeuvrer à faible vitesse ou à l’arrêt. La hauteur d’assise peut être abaissée à 830 mm sur les Tiger 1200 GT et à 855 mm sur les Tiger 1200 Rally.

En détail, plus l’allure est faible - moins de 40 km/h -, plus la précharge diminue (-20 mm de hauteur de selle). Si les 40 km/h sont franchis, la précharge retrouve sa position initiale. La fonction est désactivable à l’envie et peut être relancée directement au guidon. Les prochaines Tiger 1200 GT et Rally seront équipées de cette fonction de série, tandis que les plus anciennes devront être mises à jour chez un concessionnaire Triumph pour en bénéficier.

Notre essai des Triumph Tiger 1200 GT et Rally