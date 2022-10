La Ducati DesertX (voir notre essai) ne sera pas la seule moto aventurière de l’extrême du catalogue italien, en témoigne cette nouvelle Multistrada V4 Rally, parée pour franchir les routes tortueuses et satisfaire les plus baroudeurs d’entre nous !

Confort, autonomie, aptitudes au tout-terrain... A l’instar de la feu Multistrada Enduro, la Rally - dérivée de la V4 S - s’impose comme une déclinaison 100% aventure.

Ducati Multistrada V4 Rally 2023 : plus gros réservoir, poids plus élevé

L’une des grosses nouveautés de cette Multistrada concerne la contenance de son réservoir en aluminium. Passant de 22 litres à 30 litres, il gonfle l’autonomie moyenne de 338 km à 461 km (!). Bien que les jantes à rayons soient allégées, le poids augmente de 9kg pour afficher 250 kgs tous pleins faits.

Ceci dit, le gros V4 de 1158 cm3 et ses 170 ch pour 125 Nm de couple ne devrait pas sourcilier face à cette prise de masse... Un moteur qui permet d’ailleurs, à allure lente, de désactiver ses deux cylindres arrière, favorisant ainsi l’économie de carburant. Ils se réactivent automatiquement à haute vitesse ou en ouvrant franchement les gaz.

Ducati Multistrada V4 Rally 2023 : meilleure garde au sol, confort amélioré

Les nouvelles suspensions semi-actives (Skyhook DSS EVO) et leurs 200 mm de débattements relèvent la garde au sol à 230 mm. Elles sont secondées par un système d’ajustement automatique ("Autoleveling") garantissant l’assiette et la stabilité de la moto, peu importe la charge embarquée.

On retrouve le "Minimum Preload" (abaissement de la moto), facilitant les manoeuvres à faible allure ou à l’arrêt. La fonction "Easy lift" quant à elle, ouvre l’hydraulique de suspension et permet de relever la moto de sa béquille latérale sans efforts. Enfourcher la moto sera également facilité grâce à une selle réglable en hauteur.

D’autres agréments s’ajoutent à une liste déjà bien fournie : protection moteur, bulle 40 mm plus haute et 20 mm plus large et gros repose-pieds avec inserts en caoutchouc. Aussi, la boucle arrière reculée offre plus d’espace au passager. Une nouvelle de bon augure pour le duo !

Ducati Multistrada V4 Rally 2023 : une électronique toujours à la pointe

La Rally embarque 4 modes de pilotage : Sport, Touring, Urban et Enduro. Comme son nom l’indique, le mode Enduro est orienté tout-terrain. Il réduit la puissance à 114 ch, désactive l’ABS de la roue arrière et développe plus de réponse à la poignée.

Enfin, on retrouve les composantes "techno" de la Multistrada, paramétrables sur l’écran TFT de 6,5 pouces, toujours compatible avec l’application Ducati Connect : navigation GPS, régulateur de vitesse adaptatif (ACC), détection d’angle mort (BSD), éclairage en courbe (DCL), anti wheeling (DWC), ABS en virage et contrôle de traction DTC.

Prévue pour février 2023 à partir de 27500 euros, cette Multistrada V4 Rally sera déclinée en 3 versions : Adventure Radar (régulateur de vitesse adaptatif, détection des angles morts) Adventure Travel & Radar (valises latérales en aluminium, poignées et selles chauffantes) et Full Adventure (silencieux Akrapovic homologué et garde-boue en carbone). Elles seront garanties 4 ans (kilométrage illimité) et proposées en deux coloris : noir/rouge et noir/aluminium brossé.