Lancées en 2018, les Royal Enfield Interceptor et Continental GT 650 ont rapidement su trouver leur public. Et pour cause : elle ne manquent pas d’apparaître dans les TOPS des motos les plus vendues. Des machines simples, belles (disons-le !), sensationnelles, et surtout accessibles coté tarifs. Un succès qui a par ailleurs motivé le constructeur à ajouter une nouvelle machine à sa plateforme 650, la Super Meteor 650.

Royal Enfield 650 2024 : plus modernes, plus confortables

Déjà revues en 2023 avec de nouvelles déclinaisons, Royal Enfield ne bouleverse pas la donne pour ses modèles 2024, mais apporte quelques touches de modernité bienvenues.

On retrouve donc, à l’instar de la Super Meteor 650, un phare LED, un port USB et de nouvelles commandes ergonomiques au guidon. Les motos héritent également d’une selle plus confortable et de nouveaux coloris, déjà vus sur les déclinaisons "Black Edition"

Royal Enfield offre également le choix entre deux variantes pour ses motos : moteur noir, échappement noir et jantes à batons, ou le combo classique moteur chrome, échappement chrome et jantes à rayons.

Garanties 3 ans, les Royal Enfield Interceptor 650 et Continental GT 650 ont aussi évoluées coté tarifs. L’interceptor est proposée à partir de 7390 euros, tandis que la Continental GT s’affiche à partir de 7690 euros.