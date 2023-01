En dépit d’une crise sanitaire dont les constructeurs payent encore les conséquences, les pénuries diverses et l’inflation globale des tarifs moto, le marché français s’est plutôt bien maintenu en 2022. Les résultats finaux sont similaires à ceux du premier semestre 2022, mais avec quelques changements tout de même.

Le Honda Forza 125, désormais leader des ventes, a fini par déloger l’un des rois du marché scooter, le Yamaha TMAX 560, pourtant bien aidé par le restylage accompagnant son nouveau millésime.

A cela s’ajoutent le bras de fer entre les Honda PCX et Yamaha XMAX coté 125, et l’avance notable des Honda ADV 350 (voir notre essai) et Forza 350 sur le Yamaha XMAX 300.

S’il est encore confidentiel, le marché du scooter électrique bénéficie d’un vrai boost, en témoignent les résultats honorables du BMW CE-04 et du Silence S-01 (voir notre essai du modèle rebadgé Seat).

Coté motos, les Yamaha MT-07 et BMW R1250GS conservent leurs titres de motos les plus vendues, talonnées par les Kawasaki Z900, Yamaha Ténéré 700 (à mettre en lien avec l’arrivée de la nouvelle World Raid en 2022), la famille des Yamaha Tracer et la petite Zontes 125. Par ailleurs, les nouvelles Honda Hornet et Transalp pourraient bouleverser le prochain classement !

Honda peut également se féliciter du succès de sa NT1100 qui maintient des chiffres de ventes honorables, tandis que Royal Enfield vend désormais plus de Meteor 350 que d’Interceptor / Continental GT 650 !

Suzuki est hélas à nouveau absent du classement... L’arrivée prochaine des nouvelles V-Strom 800 DE et GSX-8S changera-t-il la donne ?

Top 50 ventes motos et scooters 2022