Alors que le salon du 2 roues de Lyon 2023 bat son plein en ce moment même (passez nous voir dans le Hall 5.2, stand E7 !), Royal Enfield profite de l’événement pour dévoiler les nouvelles versions de ses Continental GT et Interceptor 650 2023.

Pas de gros changements au programme, si ce n’est de nouvelles livrées, de nouvelles jantes et quelques agréments en plus ! De quoi se consoler si vous êtes passés à coté des éditions spéciales célébrant les 120 ans de la marque l’année dernière.

Royal Enfield Interceptor et Continental GT 2023 : plus modernes !

Les deux motos se caractérisent par une mécanique (moteur, ligne d’échappement) vêtue de noir, mais aussi par l’apparition de jantes en aluminium à bâtons. Elles héritent aussi du phare LED, de la prise USB et des commandes de la nouvelle Super Meteor 650 (voir notre essai).

De nouveaux coloris "vintage" font aussi leur apparition : "Black Ray" (noir et liserés jaunes) et "Barcelona Blue" (bleu et liserés sunset façon Honda) pour l’Interceptor, et "Slipstream Blue" (noir et liserés bleus) et Apex Grey (gris/chrome avec bande orange) pour la Continental GT. Enfin, la selle des deux machines seraient améliorées pour plus de confort.

Actuellement disponibles en concession, l’Interceptor 2023 s’affiche au tarif de 7 690 € tandis que la Continental GT demande 7 990 €.