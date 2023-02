Moto Magazine n°395 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°395 : toute l’actu moto

Les habituelles rubriques actu moto et équipements sont de retour, mais ce serait trop vite oublier l’actualité brulante autour des conséquences des mesures anti-deux roues motorisés à Paris (et bientôt ailleurs !). Motards, concessionnaires, garages et équipementiers sont mis à mal par la mairie de Paris (ZFE, stationnement payant...), ce qui nous amène à nous poser cette question légitime au coeur de notre reportage : Hidalgo va-t-elle réussir à tuer la moto ?

Moto Magazine n°395 : venez nous voir au Salon du 2 roues de Lyon !

Moto Magazine, GP Mag, FFMC, Mutuelle des Motards et AFDM seront de nouveau à la 30ème édition du Salon du 2 roues de Lyon, du 23 au 26 février 2022 ! Un événement moto incontournable où se mêleront essais, animations, spectacles et expositions de toutes sortes autour de la passion qui nous anime tous. Le stand de Moto Magazine et GP Mag sera disposé dans le hall 5.2, stand E7, proche des stands Dafy et Benelli. Passez nous voir, on vous réserve quelques surprises ! Du côté de la Mutuelle des Motards, elle vous accueillera au sein du hall 4.1, allée A10.

Moto Magazine n°395 : essai longue durée de la CFMoto 800 MT Touring

Après la Zontes 310T (que nous n’avons, hélas, pas pu tester convenablement sur la longueur, notamment avec la crise sanitaire), on compte bien se rattraper avec un essai longue durée de la CFMoto 800 MT Touring (voir notre essai). Une gros trail surprenant de qualité, que nous avons hâte d’évaluer sur des milliers de kilomètres.

Moto Magazine n°395 : les motos de l’année 2022

Comme chaque année, les plus grands magazines de moto européens élisent leurs 3 nouveautés moto de l’année. Retrouvez le choix de Moto Magazine, mais aussi le podium des gagnantes !

Moto Magazine n°395, comparatif roadsters 2023 : Honda CB750 Hornet, Kawasaki Z650, Yamaha MT-07

Si elle a déçu les fans des anciennes Hornet (look "CB500F", bicylindre en ligne), cette nouvelle mouture (voir notre essai dans le Moto Magazine n°393) s’avère être une excellente moto au tarif bien placé... voire très agressif pour ses concurrentes ! Mais ce n’est pas tout, car en termes de propositions (moteur, partie cycle, équipement), la nouvelle Hornet semble bien au-dessus des autres roadsters du segment. En attendant l’arrivée de la Suzuki GSX-8S, les Kawasaki Z650 et Yamaha MT-07 peuvent-elles s’en sortir face au nouveau frelon japonais ?

Moto Magazine n°395 : essai Royal Enfield Super Meteor 650 2023

Avec la Super Meteor 650, Royal Enfield décline son bien aimé twin de 650 cm3 habituellement au coeur des Interceptor et Continental GT, mais dans un nouveau cadre custom / cruiser cette fois-ci. Un choix audacieux, puisque cette moto comble un segment où il n’y a pas foule. D’ailleurs, c’est bien la seule moto "classique" de moyenne cylindrée offrant de telles prestations, puisque les Honda CMX 500 Rebel et Kawasaki Vulcan S se veulent résolument plus modernes. Alors, est-elle convaincante, cette Super Meteor ? Axel, qui a dû se rendre jusqu’au Rajasthan pour la tester, nous livre son verdict.

Moto Magazine n°395 : essai KTM 790 Duke 2023

Lancée en 2018 puis remplacée par la 890 Duke, le "scalpel" de 790 cm3 fait son grand retour sur le segment porteur des roadsters mid-size, notamment pour satisfaire les permis A2. Une réponse logique face à l’arrivée des nouvelles Honda CB750 Hornet et Suzuki GSX-8S. Après 2 ans d’absence, cette 790 Duke a-t-elle vraiment changé ?

Moto Magazine n°395 comparatif roadsters néo-rétro 2023 : Suzuki Katana, Yamaha XSR 900, Kawasaki Z900RS

Les années 70 ont offert un tournant pour les motos japonaises. Une décennie que l’on pourrait presque qualifier comme d’âge d’or. Aujourd’hui, les constructeurs nippons perpétuent leurs héritages avec des motos vigoureuses et pleines de caractère : la Katana chez Suzuki, les XSR 900 chez Yamaha et la Z900RS chez Kawasaki. Bien que Honda ait un peu lâché le segment depuis la disparition de la CB1100, nous n’avons pas oublié de placer la CB1000R en alternative ! Alors, laquelle de ces motos remporte la palme de la meilleure néo-rétro de grosse cylindrée ?

Moto Magazine n°395, reportage : Dollar, une marque moto française en or ?

En dépit d’un nom très américain, Dollar (voir notre reportage vidéo) est bel et bien une marque à placer au panthéon des constructeurs moto français. Elle fait partie de ces nombreuses marques disparues suite à la Seconde Guerre mondiale. Le revers heureux de la médaille, ce sont les irréductibles amateurs de (très) vieilles mécaniques, motivés à faire revivre ces machines avant-gardistes. On vous offre un beau reportage sur l’histoire de la marque et de ses modèles, mais aussi sur les passionnés qui les font (re)vivre aujourd’hui.

Moto Magazine n°395, test équipements : 5 casques à l’épreuve du laboratoire et de la route

Les casques les plus onéreux sont-ils les plus protecteurs ? Avec sa nouvelle étude réalisée par l’université de Strasbourg et parrainée par la Mutuelle des Motards, le laboratoire Certimoov balaye les idées reçues. 5 casques (Shark Spartan RS, LS2 Stream Evo, Nox N961, HJC i100, LS2 Advant) viennent enrichir sa base de données afin d’évaluer leurs degrés de protection. Des équipements que l’on a tous passés au crible sur d’autres points cruciaux : confort, insonorisation et aspects pratiques.

Moto Magazine n°395, Sport : la saison 2023 du championnat du monde de Superbike approche !

Si la saison 2023 du MotoGP (notre premier débrief sur les essais de Sepang est en ligne !) attire toutes les attentions, n’oublions pas le coup d’envoi du championnat du monde de Superbike (WorldSBK). A l’aube de son lancement (du 24 au 26 février 2023), on analyse ce qui nous attend. A noter que le GMT94, team français triple champion du monde d’Endurance engagé en Supersport, se joint aux rangs du WorldSBK cette année !