Moto Magazine n° 405 : le sommaire

Moto Magazine n° 405 : toute l’actu moto

La lutte continue contre le contrôle technique pour les motos, qui doit entrer en vigueur le 1er avril 2024. La Fédération française des motards en colère se mobilise plus que jamais et on vous explique pourquoi. L’actualité, c’est aussi Ducati qui crée un service course pour le tout-terrain, Kawasaki qui parie sur la moto à hydrogène, mais encore quatre nouvelles métropoles qui mettent en place des zones à faibles émissions. Sans oublier une interview du fondateur des casques Roof, marque qui fête ses 30 ans.

Moto Magazine n° 405 : match BMW GS 1300 contre 1250

La nouvelle BMW R 1300 GS a récemment débarqué en fanfare, considérablement revue. Mais que vaut-elle réellement par rapport sa devancière, la très vendue R 1250 GS ? Laquelle va sortir vainqueur de ce conflit de génération. Pour le savoir, nous les avons confrontées en profondeur.

Moto Magazine n° 405 : essai Triumph Tiger 900 GT Pro

Encore récemment, chez Triumph, les Tiger 900 étaient disponibles dans pléthore de versions. Elles ne sont aujourd’hui plus que trois, dont les 900 GT Pro et Rally Pro. Des tigres à intégrer à votre ménagerie… ?

Moto Magazine n° 405 : essai longue distance de la Rieju 500 Aventura

Pour sa nouvelle Avnetura 500 équipée de deux réservoir contenant 40 litres au toal, Rieju annonce une autonomie de 1000 km. Vrai ? Faux ? Nous avons voulu vérifier…

Moto Magazine n° 405 : Motorcycle Cannonball en anciennes : l’incroyable défi américain

6000 km en 15 jours de la Floride à la Californie000, des paysages incroyables, mais, surtout, des motos anciennes “dans leur jus” ont participé au 7e Motorcycle Cannonball, organisé aux États-Unis. Des gueules, du cambouis, de la passion, des galères, des rencontres : bienvenue dans une course pas comme les autres.

Moto Magazine n° 405 : 9 équipements pour lutter contre le froid à l’essai

Une partie de la France grelotte et nous, motards, sommes parmi les premiers concernés par le froid. Pas de panique, Yannick Leverd, le spécialise de l’équipement à Moto Magazine, a bravé les frimas pour tester gants, vestes, mais chaussettes sous-vestes et autre tee-shirt chauffants. Faites votre choix !

Moto Magazine n° 405 : le MotoGP

La saison 2023 de MotoGP fut incroyable ! Et celle qui début très bientôt pourrait être encore plus folle. Non sans quelques interrogations : par exemple, comment se comporteront les Yamaha et les Honda, en retrait depuis quelque temps ?