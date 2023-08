Moto Magazine n°400 : le sommaire

Moto Magazine n°400 : toute l’actu moto

Au chapitre des actus, on fait le point sur le contrôle technique imposé de gré et de force (voir également notre émission consacrée à ce sujet). On vous présente également le prochain - le 7ème plus exactement - Alpes Aventure Motofestival (on y sera, passez nous voir !).

En plus des nouveautés motos et équipements passés en revue, découvrez notre interview de Thomas Lebouvier. Cet aventurier moto atteint de la mucoviscidose a récemment participé la course d’Endurance des "23H60". Retrouvez aussi notre reportage complet sur les 120 ans de Harley-Davidson à Milwaukee, comme si vous étiez !

Comparatif trails : Honda CRF1100L Africa Twin, Honda XL750 Transalp, Suzuki V-Strom 1050 DE et Suzuki V-Strom 800 DE

À l’heure où les gros trails techno trustent les ventes et les envies, Honda et Suzuki proposent des motos plus abordables avec les nouvelles XL750 Transalp et V-Strom 800 DE. Des trails qui, au final, pourraient tout autant satisfaire les amateurs de "routières tout-terrain" polyvalentes. De fait, nous vous offrons un comparatif original en opposant ces nouveaux trails mid-size face à leurs grandes soeurs, à savoir les Honda CRF1100L Africa Twin et Suzuki V-Strom 1050 DE.

Essai CFMoto 800 NK Advanced 2023

CFMoto ne cesse de prendre du grade ! Après la CFMoto 800 MT dont nous continuons l’essai longue durée, voici la déclinaison roadster propulsée par le même moteur d’origine KTM. Sa soeur autrichienne - la 790 Duke - fait-elle jeu égal avec cette nouvelle machine au rapport prix/équipement bien placé ? Et peut-elle tenir la dragée haute face aux autres motos de la catégorie, MT-07, CB750 Hornet et GSX-8S en tête ?

Essai Kymco AK Premium 2023

Avec son nouveau maxi-scooter, Kymco entend bien fouler les plates-bandes du best-seller de la catégorie, le Yamaha TMax 560 Tech Max ! Toujours plus techno et performant, et surtout moins cher, le dernier-né de la firme taïwanaise est une surprise pertinente face au scooter-roi de Yamaha.

Essai Harley-Davidson Road Glide CVO 2024

Lors des 120 ans de Harley-Davidson à Milwaukee (voir notre reportage dans ce même numéro), Maya a eu l’occasion d’essayer le nouveau vaisseau amiral H-D, la Road Glide CVO. Un tourer luxueux, embarquant le plus gros moteur jamais produit de série chez la firme américaine, le Milwaukee Eight 121.

Essai BMW R 18 Roctane 2023

Et de 5 pour la BMW R 18 ! Baptisée R 18 Roctane, cette 5ème déclinaison s’aventure sur le terrain des baggers, déjà bien occupé par les Américaines. Si la moto s’agrémente de valises rigides inhérentes au segment et se dote d’une allure globale qui la distingue de ses consoeurs, son châssis a été revu avec une roue de 21 à l’avant et une roue de 18 à l’arrière. Et si la Roctane était la meilleure des R 18 ?

Dossier spécial 400 cm3

Pour ce numéro 400, il fallait marquer le coup ! Après pas mal de jus de cerveaux pour sélectionner LE thème célébrant ce Moto Magazine anniversaire, quoi de mieux que dédier un dossier aux motos de 400 cm3 ? Et comme vous pourrez le constater, chaque membre de la rédaction à son mot à dire sur cette cylindrée qui a marqué l’histoire de la moto et toute une génération de motards !

8 paires de baskets moto à l’essai

Les baskets moto, qu’elles soient étanches ou aérées, sont censées réunir le meilleur des mondes : le style, la protection à moto et le confort pour marcher au quotidien. À l’heure d’une saison estivale propice à la pratique du deux-roues, nous avons testé 4 paires de baskets moto "pour l’été" et 4 autres "pour la pluie" : Alpinestars Chrome, Rev’It Kick, TCX Street 3 Air, Ixon Hopper, Dainese Metractive D-WP, Stylmartin Iron WP, Furygan Get Down et DXR Bebop.

Interview de Justine Pedemonte, 16 ans, pilote engagée en Supersport 300

À seulement 16 ans, Justine Pedemonte vient de remporter deux courses au guidon de sa Yamaha R3 lors du championnat de France Supersport 300 ! Dans cette interview, on vous offre un retour sur son parcours et ses ambitions en compétition.