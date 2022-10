Avec plus de 160 000 unités vendues depuis son lancement en 2014, la Yamaha MT-07 et son bicylindre CP2 de 689 cm3 demeure le roadster-roi de la catégorie. Pour préparer le terrain face à ses prochaines concurrentes - Honda CB750 Hornet en tête - la firme japonaise décline désormais sa moto en deux versions : standard et Pure.

Yamaha MT-07 2023 : nouvel écran TFT 5 pouces et dispositif shifter-ready

La version standard se dote désormais d’un nouveau tableau de bord TFT avec deux modes d’affichage, dotés d’une répartition différente des informations : Street (compteur numérique) et Touring (compteur circulaire). Compatible avec l’application Yamaha MyRide par connexion bluetooth, l’écran peut afficher diverses notifications telles que les appels, e-mails ou SMS. Si des défaillances techniques sont détectées, elles peuvent être communiquées au pilote et/ou au concessionnaire.

La moto s’agrémente également d’une préparation pour simplifier l’installation d’un Quickshifter et pourra s’habiller de 3 nouveaux coloris : bleu (Icon Blue), gris/bleu (Cyan Storm) et noir (Tech Black).

Yamaha MT-07 Pure 2023 : le modèle d’entrée de gamme

"Pure" fait immédiatement pensé à la fameuse BMW NineT Pure. Une déclinaison moins chère, moins équipée et spécialement conçue pour les permis A2. On se rapproche de ce cas de figure avec la MT-07 Pure, qui ne proposera que le traditionnel écran LCD et qu’une seule livrée noire.

Les deux versions de la nouvelle MT-07 seront disponibles en concession au mois de mars 2023, en full ou en version A2 (bridée à 47,5 ch). Les tarifs n’ont pas encore été communiqués.