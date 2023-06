Vous aimez la patate ? Avec 189 Nm de couple, le nouveau moteur Harley-Davidson 121 VVT devrait vous réjouir (et, en passant, il balance aux oubliettes le bloc Indian PowerPlus 108 qui en délivrait 178…). Eh oui, entre les deux grandes marques américaines, la guerre ne s’arrête jamais. En même temps, « nothing replaces displacement » (que l’on peut traduire, à la louche, par « rien ne vaut de bons gros cm3 ») reste au cœur de la culture américaine.

Le cœur de la machine, c’est ce nouveau bloc 121 (1977 cm3) : par rapport au Milwaukee-Eight de 117 ci (1923 cm3), il offre 8 % de couple et 9,5 % de puissance en plus, ceci grâce à un haut moteur optimisé qui intègre un calage variable des soupapes, un nouveau conduit d’admission et un refroidissement optimisé.

Un arbre à came à haute performances, une boîte à air offrant 50 % de volume en plus (4 litres désormais), un échappement plus volumineux (11,4 cm pour le silencieux, contre 10,1 sur le bloc 117) complètent la panoplie. Avec 115 chevaux et 189 Nm, nul doute que l’agrément devrait être au rendez-vous, d’autant que le poids a été réduit de 14 kilos sur la Street Glide CVO et de 15,8 kilos sur la Road Glide CVO.

Harley-Davidson Street Glide & Road Glide CVO 12 2024 : ça brille de partout !

La nouvelle signature lumineuse à LEDs fait partie des innovations apportées sur ces modèles mythiques que sont les Street Glide et Road Glide, jusqu’aux clignotants intégrés. La modernité entre aussi dans le poste de conduite, avec un écran tactile TFT couleur de 31,2 cm de diagonale, compatible CarPlay. Au programme : plusieurs types d’affichage, plusieurs modes de conduite, une connexion wifi et une installation audio Rockford Fosgate avec 500 watts font partie de la dotation de série, tout comme les poignées chauffantes (et même le réglage du levier de frein avant !).

Côté châssis, fourche inversée Showa de 47 mm de diamètre et étriers de freins Brembo radiaux sont de la partie, tandis que l’amortisseur arrière offre 76 mm de débattement, soit une augmentation de 50 % par rapport aux versions précédentes. L’électronique embarquée n’est pas en reste, avec un freinage couplé avec fonction ABS en virage, un contrôle de traction, un contrôle de couple résiduel (gestion du frein moteur) et même un système de contrôle de maintien du véhicule, que nous détaillerons plus tard.

Enfin, la gestion des flux a été optimisée, que ce soit au niveau de la protection du pilote (Harley annonce 60 % de turbulences en moins) ou du refroidissement du moteur, censé être plus efficace en ville par temps chaud. S’il nous tarde d’essayer ces motos ? Et comment !

Harley-Davidson Street Glide & Road Glide CVO 12 2024 : en bref

Moteur : bicylindre en V à refroidissement liquide et distribution variable

Cylindrée : 1977 cm3

Puissance : 115 ch à 4500 tr/min

Couple : 189 Nm à 3000 tr/min

Disponibilité : automne 2023

Tarif : NC

Relance : Un bloc 121 pour les 120 ans : Harley-Davidson fait évoluer sa gamme de routières…