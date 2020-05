Écrasantes performances

Si le groupe Polaris a mis fin à la production des Victory, sa marque propre, pour se concentrer sur l’historique Indian, le spécialiste américain des véhicules récréatifs (qui produit aussi quads, SSV, motoneiges et scooters des mers) n’a pas perdu le goût de l’innovation pour autant.

Avec la Challenger, les ingénieurs sont allés plus loin qu’ils ne l’avaient fait avec Victory en implantant dans un bagger un V-twin 4 soupapes refroidi par eau et à arbre à cames en tête. Aucun constructeur américain ne l’avait encore envisagé.

Avec 122 ch et 18,3 m.kg de couple, ce bloc « Power Plus » de 1779 cm3 surpasse ainsi de 31 chevaux et 2 m.kg le dernier V-twin Harley Milwaukee Eight de 1870 cm3. Il affiche également 32 chevaux et près d’1 m.kg de plus que le Thunderstroke de 1890 cm3 des Indian Chieftain, Roadmaster et Springfield.

Accélérations dantesques

Mais au-delà de ces chiffres étonnants pour la catégorie, ce sont bien les sensations au guidon qui évoluent nettement par rapport aux deux moteurs susnommés. Franchement plus « sportif », ce nouveau propulseur frappe moins par son tempérament à très bas régime que par ses accélérations passé les 3 500 tr/min. Si l’on retrouve le léger « glougloutement » émanant des deux longs échappements au ralenti - typique des Indian - le moteur ne vibre absolument pas. À la moindre sollicitation des gaz, il monte instantanément dans les tours dans un sifflement mécanique moins charismatique que celui auquel nous avait habitués Indian.

Power bagger

Si cruiser à 130 km/h s’effectue sans s’ennuyer à 3 500 tr/min sur le 6e rapport, l’usine à sensations se met en branle passé ce régime, et ce, jusqu’à 5 000 tr/min. En jouant de la boîte, douce et précise, et en poussant les rapports plus qu’à l’accoutumée sur ce type de machine, on profite mieux du couple et de la puissance délivrée plus haut et de façon agressive. Un comportement résolument moderne qui influe sur la façon de conduire et sur la consommation de carburant : 7,5 litres/100 en moyenne lors de notre essai pour une autonomie d’environ 300 km. Notons enfin qu’à aucun moment de ce roulage hivernal, le moteur n’a dégagé de chaleur excessive.

Impressionnante, même pour les plus aguerris

Quittons la salle des machines pour nous rendre sur le pont. L’évolution par rapport à une Chieftain est là encore parfaitement visible. Avec un empattement plus long, une jante avant de 19 pouces déportée loin en avant et une imposante planche de bord loin du corps, la Challenger impressionne, y compris les conducteurs les plus aguerris, lors des premiers kilomètres. Les 390 kg tous pleins faits (mesurés par nos soins) sont difficiles à manier à l’arrêt, et la largeur de la bête (tête de fourche comme valises) demande une expérience certaine et une bonne condition physique pour s’extirper des centres urbains… Les moins de 1,75 m seront d’ailleurs à la peine pour braquer correctement le guidon lors des demi-tours, ou pour atteindre les commandes avancées situées à l’extrémité des repose-pieds wagon.

Confort au rendez-vous

Lancée dans les grands espaces, son poids s’oublie aussi rapidement que la moto fend le vent, une fois la bulle électrique relevée. On se délecte alors du confort procuré par l’épaisse selle légèrement creusée. Le guidon reculé offre une position buste droit/bras bien dans l’axe, peu fatigante pour avaler les kilomètres d’autoroute et suffisamment dynamique pour négocier proprement les virages sans faire travailler les lombaires comme c’est souvent le cas sur ce type de machine.

Une philosophie de SUV

Avec une garde au sol supérieure à la moyenne de la catégorie, ce SUV monté sur deux pneus taille basse ne demande qu’à enchaîner les courbes à vive allure… Même lors des freinages, sa fourche inversée (non réglable) de 43 mm de diamètre s’avère bien étalonnée, et le monoamortisseur (réglable en précharge) prodigue confort et bonne tenue même sur un revêtement abîmé malgré son débattement court de 114 mm. En se laissant entraîner par le tempérament fougueux du moteur à des vitesses que la morale réprouve, on constate que l’ensemble « bras oscillant-cadre en aluminium » n’offre pas la rigueur de ses concurrentes, BMW K 1600 Bagger et Honda GL 1800 Gold Wing en tête. Assez sensible, l’ABS fonctionnant sur l’angle amoindrit la puissance de freinage en se déclenchant trop rapidement. À l’inverse, sous la pluie battante, le contrôle de traction déconnectable et paramétrable en fonction du mode moteur choisi (Pluie/Road/Sport) s’est montré moins intrusif engendrant quelques glissades. La conséquence sans doute du faible grip sur sol humide des pneus Metzeler Cruisetec, pourtant à l’aise sur sol sec. Un point à ne pas négliger au vu du poids pachydermique de cet engin 100 % américain.

Le verdict

Tel le TGV face au train corail, la Challenger offre une façon différente de voyager dans la gamme Indian : plus sportive et plus confortable que la Chieftain, elle perd cependant en rondeur et en charisme moteur. Vendue 30 890 €, elle se place face à la plus dynamique BMW K 1600 Bagger, mais aussi et surtout face à la plus rustique Harley-Davidson Road Glide 114 Special. Le match gros V-twin, l’un refroidi par eau, l’autre refroidi par air, à l’ancienne, s’impose donc et fera l’objet d’un prochain article dans les pages du mensuel Moto Magazine ! À suivre.