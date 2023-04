Fin des rumeurs concernant les prochaines CVO (Custom Vehicle Operations) Street Glide et Road Glide ! Harley-Davidson vient d’officialiser ses nouveaux cruisers avec quelques clichés officiels. En attendant d’en savoir plus le 7 juin prochain, on peut d’ores et déjà apprécier le design revu des deux machines... et pas que !

Harley-Davidson CVO 2023 : Milwaukee-Eight VVT 121 inside

Harley-Davidson précise que ses nouvelles CVO seront propulsées par un tout nouveau moteur (Milwaukee-Eight VVT 121, qui serait dérivé du 117). Elles se pareront aussi de nouvelles suspensions et de quelques équipements "techno" à la pointe. On observe l’adoption d’un éclairage LEDS inédit (baptisé "Omega" sur la Street Glide), de nouveaux carénages, d’une nouvelle tête de fourche, d’un double disque équipé de freins radiaux à 4 pistons et de nouvelles jantes à rayons. Rien à voir avec de simples Street Glide et Road Glide 2022 "améliorées" donc ; à l’instar de la Road Glide 117, les prochains millésimes des CVO seront bel et bien de toutes nouvelles motos.

« En lançant les nouvelles CVO Street Glide et CVO Road Glide, nous avons complètement repensé deux des motos les plus emblématiques de Harley-Davidson et redéfini les limites de la gamme CVO » déclare Jochen Zeitz, PDG de Harley-Davidson. « En recréant complètement ces deux modèles, nous inaugurons une nouvelle ère d’innovation, de conception, d’ingénierie et de technologie, tout en élargissant la définition des CVO Harley-Davidson et en hissant l’expérience du Grand American Touring à un niveau inédit. Les nouveaux CVO Street Glide et CVO Road Glide se réinventent pour offrir une expérience de conduite Harley-Davidson ultime. »