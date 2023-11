Moto Magazine n°403 : le sommaire

Moto Magazine n°403 : toute l’actu moto

Si le contrôle technique moto (CT2RM) semble acté pour avril 2024, la FFMC maintient la pression en lançant l’opération #balancetoncentre. Elle vise à répertorier les centres de contrôle technique qui souhaitent mettre en place le CT2RM. Avec cette future liste, la FFMC invite les motards, également automobilistes, à ne pas emmener leurs voitures dans ces centres. On vous tiendra très vite au courant de la suite de l’opération !

On aborde également la 23e édition de l’Enduo du Limousin, qui a mis les bouchées doubles côté sécurité face aux menaces des activistes écologistes. Mais aussi le projet de Camille Duez, enseignant en "maintenance des véhicules option motocycles", dont le projet est d’atteler ses élèves sur la restauration d’une Dollar 350 type R2 de 1930 !

Moto Magazine n°403 : reportage chez Arai au Japon

Qui n’a jamais rêvé de partir au Japon pour découvrir - entre autres - l’usine d’un constructeur ? C’est ce qu’on vous propose de vivre avec notre dossier spécial Arai. Philippe est non seulement parti visiter l’usine de casque - dont la fabrication est toujours artisanale - mais il nous donne son premier retour sur le Arai Tour-X5, prochaine nouveauté majeure de l’équipementier japonais.

Moto Magazine n°403 : toutes les nouveautés 2024

Le salon de Milan (EICMA 2023) vient tout juste de finir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouveautés ont fait leur show ! Entre la nouvelle Moto Guzzi Stelvio, la nouvelle Royal Enfield Himalayan 450, les Suzuki GSX-S1000 GX et GSX-8R chez Suzuki, la seconde moto hybride chez Kawasaki avec la Z7, ou encore les CB1000 Hornet et NX500 chez Honda... il y a de quoi avoir le vertige ! Pour y voir plus clair, on vous propose une analyse détaillée de chacune de ces nombreuses nouveautés.

Moto Magazine n°403 : Dossier 100 ans BMW

Comme vous le savez sans doute, BMW a 100 ans cette année. Pour marquer le coup, on vous offre avec un véritable voyage dans le temps avec l’essai 4 modèles qui ont marqué l’histoire du constructeur : BMW R 52 (1928), BMW R 90 S (1974), BMW R 80 G/S (1980) et BMW K1 (1988).

Moto Magazine n°403 : dans les coulisses de l’usine de BMW à Berlin

Si la tendance est de délocaliser sa production à l’étranger - économies des coûts obligent -, BMW continue de produire la majorité de ses motos en Allemagne, plus précisément dans l’usine de Berlin-Spandau. En prolongation de notre dossier sur les 100 ans de la marque, on vous fait la visite de ce site exceptionnel !

Moto Magazine n°403 : Essai BMW R 1300 GS

Après deux vidéos tournées en direct de l’essai de la BMW R 1300 GS (route et tout-terrain), voici notre verdict final sur le nouveau gros trail bavarois ! Est-elle si différente de la BMW R 1250 GS ? Gagne-t-elle en dynamisme ? Perd-elle en confort ? A-t-elle tout d’un futur best-seller ? On vous dit tout !

Moto Magazine n°403 : Essai Kawasaki Ninja 7 Hybrid

Une moto hybride électrique et thermique, vraiment ? Voilà un pari osé pour Kawasaki, qui lance non pas une, mais deux motos hybrides avec les Z7 Hybrid et Ninja 7 hybrid. Ce type de motorisation au coeur d’une moto se révèle-t-il convaincant ? Réponse avec notre premier essai de la Ninja 7 Hybrid.

Moto Magazine n°403 : Essai Suzuki V-Strom 800 SE

Les trails routiers deviennent de plus en plus cher et "techno", c’est un fait. Mais Suzuki ne l’entend pas de cette oreille, en proposant une machine simple, plaisante, équilibrée, voire amusante. La V-Strom 800 SE est une très bonne surprise, que l’on vous invite à découvrir avec notre essai.

Moto Magazine n°403 : Essai Livewire S2 Del Mar

Qui se souvient de la LiveWire, la première moto électrique signée Harley-Davidson ? Depuis lors, les temps ont changé, puisque "LiveWire" est devenue une marque à part entière. Après la LiveWire One, voici la LiveWire S2 Del Mar, une nouvelle moto électrique qui, après essai, offre de solides arguments coté sensations... à condition d’y mettre le prix, comme souvent avec les électriques de "qualité" !

Moto Magazine n°403 : Essai Kawasaki ZX-4RR

La Kawasaki ZX-4RR sonne le retour des petits 4 cylindres sportifs et rageurs dans les tours. 77 ch à 14500 tr/min, 39 nm de couple à 13 000 tr/min, 189 kg tous pleins faits... vous voyez le tableau ? Reste à savoir si la partie cycle sportive de la ZX-4RR tient la "route" (et la piste !), et si son moteur ne perd pas son caractère teigneux avec les normes antipollution Euro 5. Réponse dans notre essai !

Moto Magazine n°403, guide d’achat : les chargeurs de maintenance

Bon nombre d’entre nous ont déjà eu le "coup de la panne" électrique une fois en selle, accompagnée du fameux "clac clac clac" à chaque pression du démarreur... Pour éviter ces cas de figure, les chargeurs de maintenance peuvent sauver la mise, en restaurant la pleine capacité des batteries tout en prolongeant leur durée de vie. Pour vous aider à choisir, nous avons évalué 6 chargeurs de maintenance, qu’ils soient destinés aux batteries au plomb ou au lithium.

Moto Magazine n°403, MotoGP : première victoire pour Johann Zarco !

Le samedi 21 octobre dernier, notre Johann Zarco national a enfin décroché sa première victoire en MotoGP, sur le circuit de Philip Island en Australie ! L’occasion pour nous de revenir sur son parcours, de ses débuts en 125 cm3 en passant par la catégorie Moto2 jusqu’en MotoGP.