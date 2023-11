Drôle de destin que celui de la CB 1000 ! Oh, on ne va pas vous refaire toute l’histoire, mais elle prit la forme d’une néo rétro confortable et bien finie, au milieu des années 90, accolée au petit nom de Big One. Une chouette moto, peut-être un peu trop policée.

Second acte au milieu des années 2000 : la CB1000 se retrouve alors avec une ligne plus affûtée, se dote d’un chouette monobras et son moteur commence à tirer un peu plus sur les bras. Puis, c’est l’épisode Néo Sport Café, avec une CB1000 un rien bipolaire avec son côté rétro-futuriste. Chouette moto là encore, mais qui souffre un peu au niveau des ventes, face à une concurrence plus caractérielle (on en parle, d’une Aprilia Tuono V4 de 175 ch ou d’une BMW M 1000 R de 210 chevaux ?). Dommage, car dans la vraie vie, les 150 chevaux de son quatre cylindres en ligne suffisent largement et côté châssis, on a l’équilibre d’une Honda, c’est tout dire.

Harmonisation

Ressortie du chapeau, la dénomination Hornet a refait surface l’an dernier, accompagnant une nouvelle CB750 Hornet bicylindre qui a cassé la baraque en devenant le roadster le plus vendu en Europe sur la première partie de l’année. De fait, dans une logique d’harmonisation, tous les roadsters de la marque entrent dans la famille des Hornet et c’est le cas de cette CB1000, qui en profite pour se refaire un lifting et adopter une ligne en coin, un peu comme celle de la 750… et qui, par certains aspects, rappelle aussi celle de la CB1000 des années 2000. On vous l’avait dit, curieux destin que celui de cette machine.

Sous le capot, on retrouve le quatre cylindres des générations précédentes, apparemment peu modifié puisqu’il développe toujours 150 chevaux. On l’a dit, on le répète : c’est un bon moteur, mais voilà, la concurrence, elle, ne reste toujours pas les bras croisés. Quoi qu’il en soit, cette CB1000 Hornet inaugure un nouveau cadre (en acier), et fait confiance à des suspensions Showa (fourche inversée SFF-BP, amortisseur arrière ProLink). Le tableau de bord se modernise (on espère qu’il sera simplifié par rapport aux usines à gaz que Honda nous a pondu ces derniers temps !) et trois modes de conduite sont de la partie. Trois, c’est aussi le nombre de coloris disponibles (rouge, blanc, gris mat).

Bref, est-ce que ce lifting va rebooster la carrière de la CB1000 ? On en doute un peu, mais on ne demande qu’à avoir tort…

CB1000 Hornet : en résumé

4 cylindres, 150 chevaux, 100 Nm

Suspensions Showa

3 modes de conduite

Tableau de bord TFT couleur de 5 pouces