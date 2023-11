Ça gamberge sévère au département « état civil » de chez Honda ! Après avoir rebaptisé « Hornet » la famille entière des roadsters non carénés, une autre appellation est ressortie des archives : NX ! Voilà qui renvoie à la fin des années 80, quand Honda commercialisait l’excellente NX 650 Dominator et la sympathique petite NX 250 (qui s’en souvient ?).

La CB500X, apparue en 2013, devient donc NX500. On est content pour elle. L’esprit de cette machine polyvalente et accessible ne change pas vraiment et elle n’évolue que dans les détails. Il faut dire qu’elle avait évolué plusieurs fois au cours de carrière, se dotant d’un carénage plus large assorti d’une bulle plus haute, d’un réservoir plus volumineux, d’un levier de frein réglable et d’un réglage de précharge sur la fourche.

En 2019, elle recevait à nouveau quelques évolutions mineures de moteur et de châssis, tandis qu’une solide fourche inversée Showa faisait son apparition en 2022, ceci allant de pair avec l’arrivée d’un second disque de frein à l’avant et d’un bras oscillant plus léger…

Honda NX500 2024 : une CB500X peaufinée

De fait, difficile de révolutionner cette machine, d’autant que la limite naturelle imposée par le permis A2 ne permet pas vraiment de faire évoluer la mécanique.

On retrouve donc le serviable bicylindre en ligne de 471 cm3, sortant naturellement 47,5 chevaux ; toutefois, Honda lui a adjoint les services d’un contrôle de traction (avec une telle puissance, on n’est jamais trop prudent !) et une reprogrammation du boitier électronique pour, selon le dossier de presse, améliorer la distribution de la puissance tout au long de la courbe. On doit être dans l’extrême subtilité, ici, car le bicylindre est connu pour sa douceur et son côté linéaire !

Quoi d’autre : la NX500 hérite du tableau de bord TFT couleur de la nouvelle Transalp, ceci s’accompagnant d’un nouveau commodo gauche rétro-éclairé. On s’en félicite. De même, les roues sont nouvelles, permettant de gagner 1,5 kilos sur la balance et bien plus, subjectivement, en termes d’agilité.

Bref, un nouveau nom, trois babioles, il n’en faut pas plus pour rendre cette CB500X, pardon, cette NX 500, toujours attractive : un excellent choix pour les permis A2 (et les autres) qui veulent une machine polyvalente, sobre (et avec une autonomie dépassant les 400 kilomètres), et facile en toutes circonstances.

Honda NX500 2024 : en résumé

2 cylindres, 47 chevaux, naturellement A2

Nouveau look

Feux à LEDs avant et arrière

Tableau de bord TFT 5 pouces avec connectivité

Nouvelles roues, plus légères

Apparition d’un contrôle de traction

Nouveaux commodos rétro-éclairés

Prix : environ 7500 € (estimation Motomag)

Honda NX500 2024 : fiche technique

Moteur : 2 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 471 cm3, 47,5 ch, 43 Nn

Réservoir : 17,7 litres,

Poids : 196 kg,

Hauteur de selle : 830 mm