C’est à l’âge de 78 ans, à l’issue d’une longue maladie que le pilote français Pierre Audry vient de nous quitter. Son nom ne dira peut-être rien aux plus jeunes de nos lecteurs, mais Pierre fut un acteur important de la vitesse française, dans les catégories des petites cylindrées.

Pierre Audry fut notamment le premier pilote de la structure française ABF (Bidalot Fourès) qui fit courir des 50 cm3 en championnat du monde de GP entre 1971 et 1983 ; il a même été le premier pilote à marquer des points avec cette équipe.

Il a également mené le GP de France 1976 pendant quatre tours. Il a réussi plusieurs podiums en championnat du monde, terminant 5ème en 1977, 3ème les deux années suivantes.

Pierre avait également fait quelques saisons en automobile, en BMW 2002 Ti et en monoplace, avec l’Alpine A336 ex-Patrick Tambay.

Pierre Audry avait également rédigé l’ouvrage « ABF, le 50 qui fait trembler les usines ».

Patrick PLISSON, ancien pilote :

‘’En fait, nos carrières se sont croisées ; il a raccroché fin 1976, et je lui ai succédé en 1977 au guidon de son ancien ABF.Je l’ai ensuite côtoyé lorsqu’il intervenait occasionnellement en Grand Prix sur la structure SCRAB 250 de J-Claude BESSE et Claude MICHY, pour apporter ses connaissances en matière de carburation et allumage pour les 2 Temps de Compétition. Mais c’est surtout lors de sa réalisation du livre ABF que nous nous sommes découverts en faisant revivre par les archives et les souvenirs, l’histoire ABF.

Je garderai en mémoire sa gentillesse des dernières années, sa discrétion sur ses souffrances, et je ne peux que remercier le Pilote qui a mené le Team ABF et son petit 50 jaune au championnat du Monde à partir de 1976 ; je n’avais plus qu’à confirmer à partir de 1977, en prenant sa suite. ‘’