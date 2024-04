Moto Magazine n°408 : le sommaire

Moto Magazine n°408 : toute l’actu moto

Le contrôle technique moto rentre en vigueur ce lundi 15 avril 2024. N’oubliez donc pas de manifester ce samedi 13 avril, de signaler les centres de contrôles planifiant de contrôler les 2RM et de découvrir notre dossier spécial sur le sujet (analyses, interviews, perspectives d’avenir face au CT) dans ce nouveau Motomag, qui s’annonce historique.

On parle aussi du carton du Salon du 2-roues de Lyon 2024, du succès de l’opération Œufs de Pâques visant à dénoncer l’état des routes françaises, de l’assouplissement des ZFE ou encore des ventes records de Ducati.

Moto Magazine n°408 : Essai CFMoto 450 MT 2024

Après la sportive 450 SR et le roadster 450 NK, voici le trail 450 MT ! Il faut dire qu’en Europe, le segment a la cote ! Et ce nouveau trail mid-size, bien équipé et proposé à un tarif raisonnable, a de quoi convaincre.

Moto Magazine n°408 : Comparatif roadsters néo-rétro

S’il y avait deux nouvelles motos néo-rétro à retenir en 2023/2024, ce sont bien les BSA Gold Star 650 et Triumph Speed 400, toutes deux propulsées par des monocylindres développant entre 40 et 45 ch. Mais ce ne sont pas leurs seuls points communs, au vu des origines britanniques de leurs patronymes et de leur pays de fabrication, l’Inde. Raison de plus pour les mettre en face à face !

Moto Magazine n°408 : Essai Kawasaki Z500 SE 2024

Après le retour de la Z400, Kawasaki nous présente la Z500. Sur un marché toujours plus concurrentiel, cette sympathique machine saura-t-elle tirer son épingle du jeu ?

Moto Magazine n°408 : Essai Triumph Daytona 660 2024

Les temps changent, la Triumph Daytona aussi ! Après la disparition de la Daytona 675 R, c’est le 3 cylindres de la Trident 660 qui prend le relai sur le segment sportif de la firme britannique. Cette nouvelle mouture mérite-t-elle son nom ? Réponse dans notre essai.

Moto Magazine n°408 : Essai Honda CBR600RR 2024

Avec son tarif bien placé et ses prestations de "vraie" sportive, la nouvelle Honda CBR600RR compte bien nous faire oublier ses 7 années d’absence ! Polyvalente sur piste comme sur route, elle pourrait attirer les pistards de tous bords en quête d’un "daily" sportif à rouler.

Moto Magazine n°408 : Essai Honda CB650R E-Clutch 2024

"E-Clutch"... Kezaco ? C’est le nouvel embrayage automatique imaginé par Honda. Il permet de passer les vitesses sans avoir à utiliser le levier d’embrayage. On vous détaille tout de cette nouvelle technologie avec un essai du millésime 2024 de la Honda CB650R dans sa version E-Clutch.

Moto Magazine n°408, Voyage : deux motos en Amérique centrale

Connaissez-vous le Belize, un tout petit pays en Amérique centrale, situé au sud du Mexique ? Lors d’un voyage à deux motos, Emma, une motarde qui propose des motos en location, nous fait découvrir le pays et sa culture motarde.

Moto Magazine n°408, test équipements : 5 traceurs à l’épreuve du vol

Les traceurs ou balises de géolocalisation s’invitent de plus en plus sur nos motos. Un moyen efficace de surveiller sa machine à distance, et surtout de la géolocaliser en cas de vol. On vous propose un essai des 5 nouveaux modèles apparus depuis notre précédent dossier (voir le Moto Magazine n°384) : Sentidrive Sentinelle Air, Invoxia Tracker GPS Pro, Beepings Zen L, SMT Performances Flashbird et Infocar Bike Angel 1.

Moto Magazine n°408, interview : Hervé Poncharal, fondateur et patron de Tech3 en MotoGP

Suite à la performance époustouflante du "rookie" Pedro Acosta au Grand Prix du Portugal (voir notre débrief), nous avons eu l’occasion d’interviewer Hervé Poncharal, patron de GasGas Tech3. Il nous raconte les débuts et l’évolution du jeune pilote dans la catégorie reine. Il nous détaille également la prochaine tournure que prendra le MotoGP avec la nouvelle réglementation moteur.