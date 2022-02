Moto Magazine n°384 : le sommaire

Moto Magazine n°384 : toute l’actu moto

Motos de l’année 2021 élues par la presse moto européenne, Salon du 2-roues de Lyon, ZFE du Grand Paris... L’actualité est riche en informations de toutes sortes. On aborde aussi les enjeux de mobilité à moto, le contrôle technique deux-roues, l’évolution du marché moto français en 2021 et les dernières nouveautés motos et équipements.

Moto Magazine n°384 : Interview de Gilles Mariani, globe-trotter en Peugeot 103

De juin 1978 à septembre 1979, Gilles Mariani a fait le tour de l’Amérique du Nord en Peugeot 103. Rencontre et interview passionnante avec cet aventurier de la mobylette.

Moto Magazine n°384 : essais et comparos

Les trails routiers de 900 cm3 ont le vent en poupe. C’est l’occasion de faire un comparatif des dernières figures de proue du segment : Triumph Tiger 900 GT Pro, Yamaha Tracer 9 GT et BMW F900 XR sont mises en face à face.

La Bimota Tesi H2 est un véritable missile sol-sol, caractérisé par une conception fort différente d’une "moto classique". Axel l’a essayée sur les routes de Provence et nous livre son verdict.

Les chinois progressent coté moto. Fait validé avec ce comparatif entre les Brixton Crossfire 500 X et Benelli Leoncino 500. Toutes deux éligibles au permis A2, laquelle remporte ce nouveau match néo-rétro ?

Le BMW CE 04 a la lourde charge de remplacer le BMW C Evolution sur le segment du scooter électrique. Avec ses lignes futuristes, il détient de bons arguments pour convaincre... À condition d’y mettre le prix !

Moto Magazine n°384 : reportage sur l’Andalousie à moto

Philippe Guillaume, baroudeur moto reconnu, nous livre son expérience en Andalousie lors d’un voyage "clés en main" organisé par BihrXP.

Moto Magazine n°384 : 7 balises-traceurs à l’épreuve du vol

Les traceurs GPS font partie des nouveautés majeures sur le marché des antivols. Dans un dossier détaillé suivant un protocole exigeant, pas moins de 7 appareils sont passés au crible

Moto Magazine n°384 : Fabio Quartararo, l’interview

Champion du monde 2021 de MotoGP, le pilote français Fabio Quartararo se prépare à la nouvelle saison. Rencontre et interview exclusive.