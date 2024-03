Moto Magazine n°407 : le sommaire

Moto Magazine n°407 : toute l’actu moto

En plus de toutes les nouveautés moto et équipements, on parle de la prochaine opération Œufs de Pâques de la FFMC visant à dénoncer l’état des routes françaises, mais aussi de l’actu chaude du moment, telle que l’arrivée du géant indien TVS dans nos contrées.

Moto Magazine n°407 : Essai BMW CE 02 2024

Ni un scooter, ni une moto... Mais où se positionne le BMW CE 02 ? Une étrangeté qui suit la tendance tracée par le BMW CE 04, best seller des ventes de scooters electriques. Est-il aussi qualitatif que son ainé ?

Moto Magazine n°407 : Essai Moto Guzzi Stelvio 2024

La surprenante Moto Guzzi V100 Mandello S (voir notre essai) est non seulement la moto la plus moderne de la firme italienne, mais elle symbolise également le centenaire de la marque. Il n’aura fallu que 2 ans à Moto Guzzi pour imaginer et produire une déclinaison de sa nouvelle machine : la Stelvio. Une valeur sûre au sein d’un marché toujours plus concurrentiel ?

Moto Magazine n°407 : Essai BMW F 900 GS 2024

Succédant à la BMW F 850 GS, la F 900 GS gagne en puissance, couple, cylindrée et voit son poids s’alléger au passage. Une future référence du segment trail "mid-size" ?

Moto Magazine n°407 : Essai Ducati DesertX Rally 2024

Deux ans après la superbe DesertX, Ducati nous propose une version encore plus radicale de son trail de caractère : la DesertX Rally. Encore mieux équipée pour le off-road, elle dévoile un fort potentiel qui n’est pas à prendre à la légère face à ses concurrentes.

Moto Magazine n°407 : Essai Moto Guzzi V85 TT Travel 2024

Très appréciée depuis sa sortie de 2019, la Moto Guzzi V85 TT évolue nettement pour 2024 avec non plus 2, mais 3 modèles au catalogue : les V85TT, V85 TT Travel et V85 Strada. On fait le point sur la nouvelle mouture de la version TT Travel, plus moderne, mieux équipée, et désormais compatible avec les normes antipollution Euro 5+.

Moto Magazine n°407 : Essai Suzuki GSX8-R 2024

Basée sur la GSX-8S, le nouveau roadster Suzuki, la GSX8-R entend bien satisfaire les amateurs de petites sportives à tout faire. Sans non plus boxer dans la catégorie des Aprilia RS660 et Yamaha R7, cette nouvelle machine carénée pourrait convaincre les amateurs de sportivo-GT.

Moto Magazine n°407 : Essai BMW M 1000 XR 2024

Après les S 1000 R et S 1000 RR, c’est au tour de la S 1000 XR de recevoir le sceau "M" (Motorsport) de la firme bavaroise. Comme on pouvait l’imaginer, la M 1000 XR se révèle être un "trail-sportivo-routier" de haute volée. Comparée à la "classique" S 1000 XR, cette version "M" en vaut elle la chandelle ?

Moto Magazine n°407 : Essai KTM 990 Duke 2024

La KTM 890 Duke, c’est fini ! Place à la 990 Duke, plus légère et plus performante et ce, en dépit des nouvelles normes Euro 5+. Une machine a placer sur le podium des meilleurs roadsters sportifs du marché ?

Moto Magazine n°407 : Essai Yamaha MT-09 2024

Peut-on encore rendre la MT-09 plus sportive et plaisante à piloter ? Et bien oui ! Le millésime 2024 change de look, de réservoir, de selle, de tableau de bord, de guidon... le tout avec une finition globale de meilleure facture et un rapport prix/équipement/prestations difficile à battre !

Moto Magazine n°407 : Essai BMW R 12 NineT 2024

10 ans déjà que la première BMW R 1200 NineT existe sur nos routes. Pour son millésime 2024, le constructeur bavarois rebaptise son roadster "R 12 NineT" et le décline en petit cruiser "R 12". Hormis son look, quels sont les principaux changements opérés sur cette nouvelle NineT ? On vous détaille tout.

Moto Magazine n°407 : Essai Kawasaki Eliminator 500 SE 2024

Kawasaki ramène l’Eliminator sur le devant de la scène. Mais attention, il n’est plus question de "power cruiser" : la nouvelle Kawasaki Eliminator est un custom de moyenne cylindrée nativement A2. Une concurrente solide face à la Honda CMX 500 Rebel ?

Moto Magazine n°407, reportage : deux Royal Enfield Meteor aux Météores, en Grèce

Se rendre aux Météores (en Grèce) en Meteor (Royal Enfield) ? Tel fût le pari de Philippe et son acolyte, aux guidons des Royal Enfield Meteor 350 et Meteor 650. Un superbe périple, à la fois périlleux et mémorable, que l’on vous propose de découvrir.

Moto Magazine n°407, dossier équipements : quels bagages pour la BMW R 1300 GS ?

Alors que la nouvelle BMW R 1300 GS attire toujours les regards, qu’en est-il de la bagagerie pour barouder à son guidon ? En dehors des équipements officiels BMW (dont certains accusent des retards), on vous a concocté un panorama de tout ce qui existe pour cette machine chez Givi, Touratech, Shad et SW-Motech.

Moto Magazine n°407, sport : le Superbike 2024 démarre sur les chapeaux de roues

Sur le circuit de Phillip Island en Australie, les équipes du mondial de Superbike ont ouvert les gaz pour la première épreuve de la saison 2024. On vous livre nos analyses de la course, enrichies d’une interview de Philippe Guyot, team manager du GMT94, actuellement engagé au mondial.