Vous connaissez sans doute la Vulcan S, jusqu’ici seul custom au catalogue de Kawasaki. Cette moto au bicylindre parallèle de 651 cm3 et 61 ch est une bonne manière de goûter au genre sans crainte, notamment pour les permis A2, puisqu’une déclinaison leur est dédiée.

Elle va être rejointe par une Kawasaki Eliminator, « la moto que vous attendiez », selon la marque japonaise… Eliminator est une dénomination plusieurs fois utilisée chez Kawasaki pour des 125, 650, 900, etc. Bref, cette machine est nativement A2 avec son twin parallèle de 451 cm3 développant 45 ch et emprunté aux cousines Kawasaki Ninja 400 et Z400.

Le look est plutôt réussi, avec un réservoir bas et allongé surplombant une selle dont la hauteur 735 mm est très accessible. En option, sont prévues une selle haute (765 mm) et une selle basse (715 mm). Le cadre en acier est inspiré de celui de la Ninja 400, et l’on note que le monoamortisseur de la Vulcan S n’est pas repris ; à la place, une paire d’amortisseurs réglables en précharge, tandis que les roues (18 pouces à l’avant, 16 pouces à l’arrière) sont à bâtons plus fins et (à notre goût) plus esthétiques que sur cette dernière.

Au chapitre des regrets, le silencieux d’échappement n’est pas très grâcieux et beaucoup plus massif que celui de la Vulcan S, tandis que le coloris noir Metallic Flat Spark, certes classieux, n’est pas le plus “joyeux”… Enfin, l’éclairage fait confiance partout à des leds et le réservoir contient 13 litres. Poids : 176 kg.

Une version SE mieux équipée

L’Eliminator arrivera aussi en version SE, qui se distingue de la standard sur plusieurs points : coloris Metallic Matte Carbon Grey/flat Ebony tristounet lui aussi, saute-vent spécifique, port USB fixé sur le guidon, soufflets de fourche et selle spéciale surpiquée. La SE pèse un kilo de plus que la version standard.

Quant au prix, il devrait être logiquement moins cher que celui de la Vulcan S (à partir de 8 349 €). De combien ? Pour concurrencer la très vendue Honda CMX 500 Rebel, il faudrait qu’il tourne autour de 7 000 €…