Le GMT94 Yamaha passe au stade supérieur en s’engageant au WorldSBK 2023 (Championnat du monde FIM Superbike) avec une nouvelle Yamaha R1 parée pour la haute performance. Si leur dernière participation dans la catégorie reine remonte à 2009, le team s’est distingué par de nombreux hauts faits, avec notamment sept victoires et 25 podiums depuis 2018 en catégorie WorldSSP (Championnat du monde FIM Supersport).

La saison passée en WorldSSP motive plus que jamais l’équipe, soutenue par Yamaha Motor Europe, à donner le meilleur d’eux même en compétition internationale avec l’excellent Lorenzo Baldassarri, proclamé pilote du GMT94 Yamaha WorldSBK Team. L’italien est actuellement classé 2ème du classement WorldSSP 2022 avec 4 victoires et 14 podiums.

Lorenzo Baldassari avec le team Evan Bros à Jerez (WorldSBK 2022)

Le championnat WorldSSP 2023 ne sera pas abandonné, puisque le GMT94 Yamaha disputera sa sixième saison avec Valentin Debise, champion français de la catégorie Supersport.

Christophe Guyot, Lorenzo "Balda" Baldassarri et Andrea Dosoli

Christophe GUYOT, Team Manager GMT94 Yamaha WorldSBK Team :

« Nous sommes ravis d’accueillir Lorenzo BALDASSARI, en catégorie Superbike, pour la saison 2023. Il est aujourd’hui l’un des deux prétendants au titre mondial en Supersport. Notre volonté, en concertation avec Yamaha, était d’offrir cette opportunité à un pilote qui a su remporter des courses 2022 et suivre la filière pour accéder à la catégorie reine de la discipline. Avec Valentin DEBISE (France) en Supersport, et Lorenzo BALDASSARI (Italie) en Superbike, le GMT94 s’inscrit parmi les équipes attachées aux seuls résultats sportifs afin de donner envie et espoir à tous les pilotes d’accéder un jour au plus haut niveau. »

Lorenzo Baldassarri, Pilote au GMT94 Yamaha WorldSBK Team en 2023 :

« Je suis très heureux, parce que j’ai commencé ce projet avec Yamaha en WorldSSP après le Moto2, et mon objectif a toujours été d’être en WorldSBK. Cette année, nous avons fait une très bonne saison, nous avons grandi ensemble et je m’améliore encore. Je suis prêt à franchir cette étape dans le championnat WorldSBK avec Yamaha et le GMT94 Yamaha WorldSBK Team. Merci à eux de m’avoir donné cette opportunité, je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure. »

Andrea Dosoli, Racing Manager de Yamaha Motor Europe :

« C’est agréable de voir que l’équipe que nous soutenons depuis le championnat WorldSSP passe au WorldSBK. Nous avons vu le succès que cela a eu dans le passé avec l’équipe GRT Yamaha, et maintenant nous allons soutenir le GMT94 Yamaha de la même manière. C’est une équipe qui sait ce qu’il faut faire pour être compétitif au plus haut niveau, et nous attendons une bonne performance dès le début de la saison. Yamaha voulait offrir une opportunité aux meilleurs pilotes du WorldSSP, et avec Lorenzo nous avons un pilote qui est clairement prêt à passer à l’étape supérieure. Dès la première course, il nous a impressionné et être dans la lutte pour le titre dans une catégorie aussi compétitive est une réussite incroyable en soi. Nous sommes impatients d’avoir le GMT94 Yamaha WorldSBK Team et Lorenzo sur la grille en 2023. »