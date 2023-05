Lors du Grand Prix de Jerez en Espagne ce week-end (voir notre débrief), la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) en association avec la Dorna, ont présenté leur projet de créer un Championnat du Monde FIM de Motocyclisme Féminin. Une compétition qui permettra enfin aux femmes pilotes d’accéder à un championnat de course moto de grande envergure, à l’instar des actuels championnats de Motocross, d’Enduro et de Trial.

Dès 2024, la première saison de ce championnat se déroulera en parallèle du Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike (WorldSBK). Elle sera organisée sur au moins six manches européennes avec deux courses par manche. Un seul constructeur moto - annoncé prochainement - sera tenu de rassembler un ensemble de machines aux performances égales sur la grille de départ.

Ce nouveau championnat a pour objectif de mettre en lumière les hautes compétences des motardes déjà engagées en compétition et de leur offrir un environnement, une carrière et une visibilité mondiale. Plus d’égalité dans les paddocks est aussi le leitmotiv du projet, afin de consolider un "exemple positif pour les compétitrices" et de souligner que la moto "est un sport pour tous".

Jorge Viegas, Président de la FIM : « C’est la première fois depuis 1904 que nous allons commencer l’année prochaine avec le Championnat du Monde FIM Féminin (...) Nous avons beaucoup réfléchi à cela et nous avions beaucoup de demandes. Comme nous le faisons en Motocross, Enduro et Trial, nous commençons par un Championnat du monde féminin l’année prochaine sur circuit. Notre plan est d’avoir six courses en Europe, et nous prévoyons de faire une compétition avec une marque unique. Nous essaierons de faire participer des femmes du monde entier à ce nouveau Championnat qui sera organisé principalement dans le cadre du Championnat WorldSBK. C’est un championnat où nous voulons que les femmes soient professionnelles. Ce n’est pas une étape vers une autre catégorie, nous voulons que les femmes qui courent ici puissent gagner un salaire en tant que pilotes professionnelles. Nous espérons commencer en mars ou avril l’année prochaine. »

Gregorio Lavilla, directeur exécutif du WorldSBK : « Lorsque j’ai été informé de ce projet et de ses possibilités, j’ai manifesté beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme. Actuellement, nous pensions que la plateforme du World Superbike pourrait être l’un des lieux pour démarrer ce projet, mais cela ne veut pas dire qu’il se limitera à notre Championnat. Ce projet relève de la Dorna, donc nous verrons comment cela évolue (...) Nous voulons créer une destination où les pilotes féminines du monde entier pourront rejoindre le Championnat et connaître le succès professionnel (...) Comme je l’ai dit de mon côté, je m’engagerai pleinement pour que cela se produise et fonctionne au niveau que nous voulons, et j’espère que nous allons réussir et profiter. »

Françoise Emery, PDG de la FIM : « Nous avons créé une commission pour les femmes dans la moto il y a plus de 20 ans maintenant, ce n’est donc pas vraiment quelque chose de nouveau à la FIM. Nous essayons de promouvoir et de soutenir les femmes dans les courses de motos. Ce que nous tentons de faire, c’est d’offrir aux pilotes féminines toutes les opportunités et possibilités de rouler, et comme l’a mentionné le président de la FIM, nous avons déjà des Championnats en motocross, en enduro et en trial. Nous sommes donc heureux de lancer un Championnat féminin de course sur circuit. »

Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports : « Nous avons l’habitude de faire des annonces lors de conférences de presse exceptionnelles, et celle d’aujourd’hui en est une ! Après mûre réflexion, nous avons pris une décision, avec la FIM, qui est très importante pour nous et pour l’avenir du monde de la moto. Nous sommes très heureux d’annoncer ce projet et de faire partie de cette importante initiative qu’est le Championnat du Monde FIM de motocyclisme féminin. »