Décliner ses hypersportives pour battre les chronos sur circuit est une habitude chez Yamaha. En cela, la catégorie "GYTR" (Genuine Yamaha Technology Racing) accueille une nouvelle moto conforme au règlement de la FIM, qui n’est autre qu’une R1 coursifiée à l’extrême. L’année dernière, Yamaha offrait une R1 GYTR à Valentino rossi, en remerciement pour ses loyaux services et pour célébrer son départ du MotoGP. Déjà très pointue techniquement, qu’apporte le millésime 2023 ?

Yamaha R1 GYTR 2023 : la R1 ultime ?

La nouvelle R1 GYTR reprend les caractéristiques de l’édition précédente avec une foule d’ajouts et d’améliorations. En plus de caches moteur inédits, la moto se pare d’une ligne d’échappement Akropovic, d’un kit bougies AIS, d’une chaîne de transmission GYTR série R 520 reliée à un pignon 15/42. L’électronique typée compétition est peaufinée, en témoignent le nouvel ECU et le nouveau faisceau. A noter la présence d’un émulateur ABS et d’un interrupteur signés GYTR.

Coté freinage, les étriers à pistons en acier sont épaulés par des plaquettes Brembo Z04 et un kit de durites en acier inoxydable GYTR, tandis que le levier de frein se pare d’une protection taillée dans la masse. Le reste de la partie cycle n’est pas en reste, avec un paire de pneus Bridgestone R11, une chaîne protégée par un cache en forme d’aileron, une butée de direction, des crochets de béquille arrière, une béquille racing série R et des commandes reculées avec kit de sélection inversée (option).

Dans les magasins GYTR PRO, les futurs détenteurs du modèle pourront profiter de conseils de pilotage, s’inscrire à des journées circuit et peaufiner leur machine avec des réglages sur mesure et des pièces supplémentaires, dont certaines (400 pièces) sont issues de la R1 WorldSBK (gamme GYTR Pro).

La nouvelle Yamaha R1M GYTR sera disponible au moins de décembre 2022 au tarif de 27 799 €, seulement au sein des 17 magasins GYTR Pro européens .