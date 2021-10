Jules Cluzel a battu tous les records ce week-end, sur le circuit de San Juan en Argentine. Après avoir dominé les essais libres, il s’impose en pole position avec trois dixièmes d’avance lors de la Superpole, et ce, sans passer au stand. Il décroche ensuite un nouveau record du tour absolu, remporte la course 1 et signe désormais le premier doublé du GMT94 en championnat du monde !

San Juan : un week-end de courses exceptionnelles

Dès le départ de la course, le pilote a pris la tête, n’a pas délaissé sa position, et a même établi un nouveau record au tour.

On n’oubliera pas non plus Valentin Debise, qui, suite à la chute de deux concurrents, est reparti de la 16ème place pour engager une belle remontada jusqu’à la 6ème !

« Jules Cluzel et l’équipe du GMT94 signent ici en Argentine un week-end de haute volée, commente Christophe Guyot. La malchance du début de saison est désormais derrière nous. Nous pouvons être fier du chemin parcouru jusqu’à cette manche en Argentine. Toute l’équipe savoure ce moment particulier, après avoir dominé le week-end de bout en bout. Valentin a également bien roulé ce week-end. Il a manqué de peu la première ligne en qualifications, et a effectué une belle remontée en Course 2. Félicitations à lui ! »