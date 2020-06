Le World Superbike repartira bien cette année.

La Dorna, promoteur du championnat, vient d’en dévoiler le calendrier, mettant un terme au suspens qui entourait le WSBK suite à la tourmente de la crise sanitaire du coronavirus.

La saison redémarrera dès le 31 juillet sur le circuit de Jerez (Espagne), pour aller ensuite à Portimao (Portugal). Le tracé d’Aragon accueillera deux manches consécutives du 28 au 30 août, puis du 4 au 6 septembre. La saison se clôturera en France, à Magny-Cours, les 2, 3 et 4 octobre prochains.

Après le maintien de l’épreuve française du MotoGP et des 24 Heures du Mans (à huis clos toutefois), l’annonce du WSBK de Magny-Cours est une 3e bonne nouvelle alors que rien ne garantissait la tenue de ces rendez-vous majeurs du sport moto sur le territoire français !

Chaque épreuve accueillera également le Supersport 300 et le Supersport avec une course le samedi et une le dimanche. Nous retrouverons donc le GMT 94 en piste avec Corentin Perolari et Jules Cluzel, nouveau recordman du circuit Carole, dès la fin du mois de juillet.

Un doute persiste sur les manches d’Argentine, d’Italie, de Grande-Bretagne, de Hollande et du Qatar dont on ignore encore si elles seront réintégrées au calendrier.

Gregorio Lavilla (Directeur exécutif du World Superbike) s’est exprimé sur le retour de la compétition : « Le nouveau calendrier 2020 du WorldSBK est une nouvelle extrêmement positive. Nous avons un calendrier, nous avons un championnat et nous allons assister au retour de belles courses. Je ne remercierai jamais assez toutes les parties pour la coopération et la coordination dont elles ont fait preuve. Redémarrer la saison en Espagne est tout à fait approprié, compte tenu des difficultés que le pays a rencontrées pendant la pandémie. Avec Portimão après Jerez, puis le MotorLand Aragón à la fin du mois, cela peut être un beau retour à la normale pour tout le monde. »

Entre l’Endurance, le MotoGP et maintenant le Superbike, les passionné(e)s de sport moto auront largement de quoi occuper leurs week-ends !