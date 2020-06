Pour la première fois de son histoire, la mythique course des 24 Heures du Mans motos se déroulera à huis clos les 29 et 30 août prochains. L’Automobile Club de l’Ouest, en accord avec la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) et Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde d’endurance FIM EWC, a pris cette décision en raison du contexte sanitaire actuel. Les mesures de restrictions de déplacements entre certains pays et de rassemblements en France, ont forcé les organisateurs à opter pour ce format de course particulier.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, a déclaré suite à cette annonce : « Des conditions exceptionnelles nécessitent de notre part, des décisions exceptionnelles : les 24 Heures Motos 2020 se tiendront à huis clos certes, mais elles auront bel et bien lieu. C’est notre priorité depuis le début. Pour nos équipes, nos partenaires, pour le Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC, pour la moto, cela est impératif. Ces 24 Heures Motos seront particulières sans notre public, mais qu’il soit assuré que nous mettrons tout en œuvre pour partager avec lui, où qu’il soit, notre passion et notre course. »

Les spectateurs se retrouveront donc derrière leurs écrans, et non dans les gradins, pour suivre la 43e édition des 24 Heures motos. La course sera à suivre sur les antennes d’Eurosport.

Les détenteurs de billets peuvent consulter les conditions pour obtenir un avoir billet ici.