Conséquence de l’évolution sanitaire et de la tension hospitalière actuelle, l’Automobile Club de l’Ouest, organisateur des 24 Heures Motos, Eurosport Events, promoteur du championnat du monde d’endurance FIM EWC et la FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme, ont annoncé le vendredi 2 avril dernier le report de l’épreuve. Il était craint, en effet, qu’en cas d’accident grave, la pression actuelle sur les hôpitaux ne permettent pas de dispenser les meilleurs soins, comme ce serait le cas dans un monde non-covidé.

Comme les 8 Heures d’Oschersleben ont elles aussi été reportées, les 24 Heures du Mans, en se tenant les 12 et 13 juin, resteront toutefois la manche d’ouverture du Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC 2021. En raison du manque de visibilité sur l’accueil de public, l’épreuve se déroulera à huis clos.

Les courses support sont maintenues au programme. La 44e édition des 24 Heures Motos accueillera ainsi trois évènements en parallèle de l’épreuve : l’European Bridgestone Handy Race, le Championnat du Monde Sidecar FIM et le championnat Proclassic.

Afin d’offrir plus de souplesse aux équipes dans leur projection de saison, une nouvelle fois bouleversée par la situation actuelle, l’ACO offre la possibilité aux concurrents ne pouvant pas participer à l’épreuve de déclarer forfait jusqu’au 14 mai prochain.

Ce qu’en disent les huiles

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Depuis le début de cette crise, notre objectif principal est de maintenir autant que possible nos épreuves. Il était vital pour les concurrents, leurs partenaires et pour l’équilibre du championnat que la course ait lieu, même à huis clos. Nous mettrons à nouveau tout en oeuvre pour garantir une exposition maximale de cette édition, qui s’annonce une nouvelle fois passionnante sur le plan sportif."

Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme : "La crise sanitaire nous oblige à être réactif et à nous adapter en permanence, je tiens à féliciter le Président Pierre Fillon et toutes ses équipes ainsi que la FIM et le promoteur Eurosport Events pour le travail réalisé afin de maintenir au calendrier cette épreuve. Les 24 Heures Motos auront bien lieu en 2021 avec un plateau exceptionnel. Cet événement est un marqueur de la saison moto, il se déroulera une nouvelle fois à huis clos mais nous pourrons le suivre avec passion sur les différents supports TV et digitaux."

François Ribeiro, Head of Eurosport Events : "Ce nouveau rendez-vous pour les 24 Heures Motos est essentiel pour le Championnat du Monde FIM EWC et pour toutes les équipes engagées. Eurosport Events mettra tout en œuvre pour que la diffusion de cette épreuve à huis-clos fasse vibrer les fans français comme les spectateurs du monde entier. Tous nos efforts se tournent aussi vers l’Allemagne afin de trouver une date de report pour les 8 Hours of Oschersleben."