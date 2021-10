Sept millième de seconde ! C’est ce qui sépare la BMW Motorrad World Endurance, victorieuse des 8 Heures de Most, en République Tchèque, de la seconde, la Yamaha du YART - la Yamaha officielle d’Endurance, à l’issue cette dernière course d’endurance de la saison 2021. Le final a été de toute beauté puisque, dans les tous derniers tours, Marvin Fritz au guidon de la Yamaha R1, a battu plusieurs fois de suite le record du tour, pour finalement échouer à une encablure de la BMW officielle, qui signe par ailleurs sa première victoire dans une course d’endurance de championnat du monde.

Et à la fin, c’est le SERT qui gagne...

Bien entendu, et sans vouloir démériter le niveau de performance, c’est (encore) la Suzuki officielle, cette année sous une nouvelle bannière franco-japonaise Yoshimura SERT Motul, qui remporte le championnat, grâce notamment à ses deux victoires éclatantes lors des grandes classiques de 24 heures (Le Mans et le Bol d’Or, où elle a littéralement explosé la concurrence), et ce malgré des 8 heures d’Estoril qui ont été compliqués pour elle.

Pour Suzuki, c’est le 17ème titre en Championnat du Monde d’Endurance, avec cette fois Sylvain Guintoli, Gregg Black et Xavier Siméon au guidon. Respect !