Comme chaque année, le circuit Bugatti du Mans accueille l’une des courses d’endurance moto les plus prestigieuses. Du 19 au 21 avril 2024, pas moins de 5 constructeurs - BMW, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha - se livreront bataille durant 24 heures. Et c’est l’acteur et producteur Norman Reedus qui donnera le départ... rien que ça ! Pour y assister, rendez-vous sur la billetterie du site officiel des 24 heures motos.

Le team F.C.C. TSR Honda France remet son titre en jeu

Victorieuse l’année dernière avec sa CBR 1000 RR-R #1 pilotée sur 827 tours, le team F.C.C. TSR Honda France sera de nouveau sur les starting-blocks avec ses pilotes Josh Hook, Mike Di Meglio (triple vainqueur) et Alan Techer. Arriveront-ils à décrocher un second titre ? Car les autres teams engagés comptent bien prendre leur revanche. C’est le cas du team YART-Yamaha et leur redoutable YZF-R1 #7 pilotée par Marvin Fritz, Niccolò Canepa et Karel Hanika, arrivée 2ème en 2023.

Le team Yoshimura SERT Motul quant à lui, entend bien faire oublier la chute de Gregg Black l’année dernière en visant un retour victorieux sur le podium. Le BMW Motorrad World Endurance Team, épaulé par l’excellent Sylvain Guintoli (ex pilote Suzuki), souhaite également gravir les échelons après avoir décroché l’honorable 3ème place en 2023 au guidon de sa M1000RR.

Enfin, le team Kawasaki Webike Trickstar et sa ZX-10R ne lâche pas prise. Et pour cause : Roman Ramos, ancien pilote du Championnat du monde Superbike et Christian Gamarino, vainqueur de la Coupe du monde FIM d’endurance 2023, rejoignent l’aventure aux cotés de Grégory Leblanc, quintuple vainqueur.

De l’ambition pour les challengers

Outre les 5 teams officiels, d’autres équipes tenteront de tirer leur épingle du jeu durant ces 24 heures de course : les Tati Team Beringer Racing (Honda #4), Wojcik Racing Team EWC (Honda #77), KM99 (Yamaha #99), Honda Viltaïs Racing (Honda #333) et Team Bolliger Switzerland (Kawasaki #8) sont plus que jamais motivés à faire leurs preuves face aux meilleurs.

La catégorie Superstock ne sera pas en reste, avec pas moins de 10 équipes amateurs engagées, dont le team Tecmas MRP BMX Racing Team vainqueur l’année dernière au guidon de sa BMW M1000RR #9. Enfin, du coté de la catégorie Experimental, deux teams piloteront leurs prototypes : Metiss (Metiss JBB22 #45) et Team Rosso Bordeaux (Ducati Panigale #3).

Plus qu’une course d’Endurance

Organisée par l’Automobile Club de l’Ouest, les 24 heures motos seront bien plus qu’une épreuve de sport moto. En effet, des soirées concerts rock seront organisées chaque soir, pour le plus grand bonheur des fans !

Infos pratiques

Entrée 4 jours-Course : 85€ (Membres ACO : 51€)

Billetterie officielle des 24 Heures Motos sur www.24h-motos.com