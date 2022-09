Pour les 100 ans du Bol d’Or sur le circuit Paul Ricard du Castellet ce week-end, on s’attendait à une course d’endurance spectaculaire, et ce fût le cas ! Alors que le team BMW Motorrad World Endurance Team gagne le départ en pole position lors des qualifications, il est contraint d’abandonner la course avec moins de 70 tours à son actif. Même sort pour le Yoshimura SERT Motul, pourtant premier du classement général.

© Viltaïs Racing Igol / FIM EWC

Les soucis techniques rencontrés par les teams ERC Endurance Ducati et Wojcik Racing Team EWC #77 favorisent le team Viltaïs Racing Igol, qui décroche une victoire inédite en 24h motos, avec 718 tours.

© Paddock GP

Steven Odendaal , Viltaïs Racing Igol, Yamaha YZF-R1, membre de l’équipe vainqueur du Bol d’Or :

“Cette course a été incroyable. Être dans une équipe française sur le sol français est juste quelque chose de fabuleux. Yannick Lucot, mon patron, avait un grand rêve pour aujourd’hui, que mes coéquipiers et moi avons réalisé. Nous sommes très contents de cette victoire. Évidemment, nous ne nous y attendions pas, nous savions juste devoir faire le maximum, ce que nous avons fait – et finalement nous gagnons ce gros trophée, ce qui est fabuleux. Je suis aussi très content que mon premier podium en EWC soit une victoire.”

© Honda

Le vent tourne également en faveur du FCC TSR Honda France qui s’aligne en 4ème position du classement, entrainant de fait son sacre de champion du monde d’Endurance 2022 pour la 2ème fois et ce, en dépit des des 22 points d’avance du Yoshimura SERT Motul !

© Paddock GP

Josh Hook, F.C.C. TSR Honda France, Honda CB R1000 RR-R, membre de l’équipe vainqueur du Championnat du monde d’Endurance :

“Je savais par expérience qu’il ne faut jamais penser qu’une course est terminée avant le drapeau à damier. Nous avons surmonté des situations bien pires et gagné des courses dans le passé. Nous n’avons jamais renoncé et avons continué d’envoyer. Nous avons fait beaucoup de bons relais de nuit et avons été constamment rapides tous les trois. À la base, nous pensions voir où nous en serions au lever du jour, mais nous n’avons jamais compté sur une victoire. Nous sommes arrivés à un point où nous devions décider de nous concentrer sur le championnat, qui est évidemment l’objectif principal, ou la victoire en course. Nous avons décidé de préserver le moteur, qui nous rendait un peu nerveux, en voyant toutes les autres motos casser – il n’y en avait plus beaucoup à la fin. Nous avons essayé d’assurer autant que possible pour apporter la victoire au championnat à notre équipe, à Honda et à tous nos partenaires.”

Bol d’Or - Classement final

1) 333 - Viltaïs Racing Igol - Yamaha R1 - Formula EWC - 718 tours

2) 77 - Wojcik Racing team EWC 77 - Yamaha R1 - Formula EWC - 717 tours

3) 11 - Webike SRC Kawasaki France - Kawasaki Ninja ZX-10R - Formula EWC - 716 tours

4) 5 - FCC TSR Honda France - Honda CBR1000RR-R - Formula EWC - 714 tours

5) 6 - ERC Endurance Ducati - Ducati Panigale V4 R - Formula EWC - 706 tours

6) 14 - Maco Racing Team - Yamaha R1 - Formula EWC - 704 tours

7) 41 - RAC41 - Chromeburner - Honda CBR1000RR-R - Superstock - 704 tours

8) 24 - BMRT 3D Maxxess Nevers - Kawasaki Ninja ZX-10R - Superstock - 702 tours

9) 8 - Team Bolliger Switzerland - Kawasaki Ninja ZX-10R - Formula EWC - 702 tours

10) 86 - Pitalen Endurance - JP3 - Yamaha R1 - Superstock - 698 tours

Championnat du Monde FIM EWC - Classement final

1) FCC TSR Honda France - Honda CBR1000RR-R - 154 points

2) Yoshimura SERT Motul - Suzuki GSX-R 1000 R - 130 points

3) Viltaïs Racing Igol - Yamaha R1 - 114 points

4) Tati Team Beringer Racing - Kawasaki Ninja ZX-10R - 107 points

5) Wojcik Racing Team EWC 77 - Yamaha R1 - 97,5 points

Reportage Bol d’Or 2022 : en immersion avec le team Moto-Ain

Philippe et Fred se sont rendus au Bol d’Or 2022 pour suivre l’épreuve de l’intérieur, aux cotés du team Moto-Ain. Retrouvez les deux premiers épisodes de cette saga de reportages ci-dessous :

