Stupeur et tremblements pour les fans et les pilotes du team franco-japonais Yoshimura SERT Motul : Suzuki quitte aussi le championnat du monde d’Endurance, et ce, en dépit de leur victoire l’année dernière et leurs excellents résultats en 2022 ! Le MotoGP n’était donc pas la seule discipline à être dans le viseur...

« Nous continuerons à courir dans les championnats MotoGP et EWC 2022, en maintenant nos efforts maximum pour gagner les courses restantes, explique Suzuki. Notre objectif est de poursuivre notre soutien aux activités de course de nos clients grâce à notre réseau mondial de distributeurs. Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tous les fans de Suzuki qui nous ont apporté leur soutien enthousiaste et à tous ceux qui ont soutenu les activités de course de motos de Suzuki pendant de nombreuses années. »

Toshihiro Suzuki, PDG de la firme, déclare que « Suzuki a décidé de mettre fin à sa participation en MotoGP et EWC face à la nécessité de réaffecter ces ressources dans d’autres initiatives pour l’avenir. Les courses motos ont toujours été un lieu critique pour l’innovation technologique, y compris la durabilité et le développement des ressources humaines. Cette décision signifie que nous relèverons le défi de concevoir la nouvelle gamme de motos en réorientant les capacités technologiques et les ressources humaines que nous avons cultivées à travers nos activités de course pour explorer d’autres voies vers une société durable. »

Le team Yoshimura SERT Motul, deux fois victorieux des 24h du Mans Motos en 2021 et 2022

On espère de tout coeur que les pilotes du team Yoshimura SERT Motul ne seront pas trop affectés par cette annonce brutale. Ils sont actuellement classés premier du championnat EWC 2022 avec 106 points.