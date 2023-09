L’année dernière, le Team FMR#34 Mutuelle des Motards - Lycée Pierre Mendès France s’engageait au Bol d’Or avec une Yamaha R1 alimentée par un agrocarburant biomasse certifié 100% durable (lire notre interview dans le Moto Magazine n°391).

Baptisé "Excellium Racing 100" (ER100), ce carburant issu de résidus vinicoles est conçu sans pétrole, ni éthanol. Gros avantage : il permet de réduire les émissions polluantes de 67%, du puits à la pompe.

En dépit de nombreux déboires électroniques, le Team a réussi la prouesse de finir le Bol. Classé 30ème au Général, il est monté sur la seconde marche du podium de la catégorie "Experimental".

Un exploit dont peut être fier cette équipe majoritairement composée de lycéens, étudiants en mécanique moto ! Armés de courage, de cohésion et d’entraide, ils ont tenu les 24h de course, sans se laisser abattre.

L’agrocarburant, un avenir pour la compétition moto

Quelques jours après le Bol d’Or 2022, Marc Sanchez, responsable du Team FMR#34, nous expliquait que le moteur de leur Yamaha R1 passerait de nombreuses analyses. Aujourd’hui, il nous donne quelques résultats. Le carburant expérimental a-t-il endommagé le moteur ? Eh bien, pas du tout ! Segments en excellent état, imperméabilité exemplaire (très peu d’essence dans l’huile)... Même la boite de vitesses n’a pas bronché. Le moteur aurait pu refaire une course !

L’Excellium Racing 100 a donc un avenir solide en compétition moto, notamment en MotoGP. En effet, la catégorie reine utilisera un carburant composé de 40% d’énergie fossile en 2024, dans l’objectif d’atteindre les 0% en 2027. Avec leur Yamaha R1 expérimentale, le Team FMR#34 est à l’avant-garde.

Le Team FMR#34 retente l’aventure du Bol d’Or

Avec cette expérience mémorable et ces résultats positifs d’expérimentation, pourquoi ne pas renouveler l’aventure ? La FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), la Mutuelle des Motards et l’ensemble des partenaires du Team ont proposé à Marc Sanchez et sa nouvelle équipe d’étudiants de courir au Bol d’Or cette année. Dans l’optique de valider ce carburant pour le MotoGP 2024 de prime abord, mais aussi pour pérenniser ce projet pédagogique pour les lycéens. Une nouvelle formation scolaire (Formation Complémentaire d’Initiative Locale - Bac+1) sera d’ailleurs mise en place dès le mois d’octobre 2023 : "Mécanicien spécialisé en conseil et montage de moto et d’accessoires de compétition".

On vous donne donc rendez-vous ce week-end, du 15 au 17 septembre 2023, pour supporter le Team FMR#34 au Bol d’Or, sur le mythique circuit Paul Ricard !