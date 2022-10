Moto Magazine n°391 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°391 : toute l’actu moto

L’actu moto bat son plein avec le salon de Cologne (Intermot 2022) ! Quelles sont les nouveautés à retenir ? On passe en revue chaque moto et équipement dévoilé lors de l’évènement.

Outre un article sur les ZFE (Zones à Faibles Emissions) et la résistance qu’elle fédère, on vous offre un reportage sur la 6ème édition de l’Alpes Aventure Motofestival et un entretien exclusif avec Marc Sanchez, responsable du team FMR 34 Mutuelle des Motards - Lycée Pierre Mendes France.

Une équipe majoritairement composée d’étudiants en filière maintenance moto, qui a réussi la prouesse de finir le Bol d’Or 2022... avec une Yamaha R1 alimentée par un biocarburant expérimental et 100% durable !

Moto Magazine n°391, duel de routières américaines : Indian Pursuit Limited VS Harley-Davidson Road Glide 114 Limited

Quelle est la routière américaine la plus aboutie ? Bon nombre d’entre-vous - et à juste titre - citeront des customs signés Harley. Sauf qu’Indian et sa Pursuit bouleverse la donne, en proposant l’une des routières les plus abouties du marché. Philippe et Axel les ont confrontées sur les routes de montagne... Avec les BMW R18 Transcontinental et Honda Gold Wing Touring DCT en alternative !

Moto Magazine n°391 : Essai Zero DSR/X

Les années passent et Zero demeure toujours le constructeur de référence de la moto électrique. De fait, il n’y a rien d’étonnant de voir la firme américaine investir dans le segment le plus porteur du marché : les trails. A l’instar d’Energica et son Experia (voir notre essai dans le Moto Magazine n°389), Zero sort une DSR déclinée en trail routier : la DSR/X. Dans cet essai, nous tentons de répondre à l’interrogation suivante : la liberté peut-elle avoir des limites, surtout en électrique ?

Moto Magazine n°391, match néo-rétro : Mash Five Hundred 400 VS Royal Enfield Scram 411

Après notre match Benelli Imperiale 400 VS Royal Enfield Classic 350 (voir notre comparo dans le Moto Magazine n°387), place à un nouveau duel de petites cylindrées néo-rétro avec les dernières Mash 400 et Royal Enfield 411 ! Philippe et Axel comparent ces éloges de la décroissance sur toutes les coutures : finitions, ergonomie, sonorité, comportement, moteur, freinage et tarif.

Moto Magazine n°391 : Essai Brixton Cromwell 1200

On continue sur le segment néo-rétro, mais chez les grosses cylindrées cette fois-ci, avec la nouvelle Brixton Cromwell 1200. Un modèle qui a encore tout à prouver, surtout face à une Triumph Bonneville T120 dont la réputation n’est plus à faire. Alors, que vaut-elle concrètement, cette Brixton ? Pourra-t-elle faire de l’ombre à la moto iconique de la firme d’Hinckley ? Début de réponse dans notre essai !

Moto Magazine n°391 : Essai Kawasaki Versys 1000 2023

La Versys 1000 revient à l’essentiel avec une version "standard". Point trop d’équipements techno au programme, mais plutôt une machine qui vise la polyvalence, le plaisir de conduite, et rien d’autre. L’essai de Philippe nous détaille si, avec cette Versys 1000 "de base", on peut regretter (ou pas !) les plus onéreuses versions "S" et "SE" du trail Kawa.

Moto Magazine n°391 : 4 intercoms "Mesh" (kits mains-lires) à l’essai

La technologie "Mesh" sur les nouvelles générations d’intercoms est sensée améliorer la communication entre motards, sans avoir recours au bluetooth... et les tarifs s’en ressentent ! Au final, cela donne quoi, les conférences vocales "Mesh" à moto ? On vous en dit plus grâce nos tests des modèles Cardo Packtalk Edge, Interphone U-Com 16, Midland BTrush et Sena 50S.

Moto Magazine n°391, MotoGP : interview Johann Zarco, Quartararo seul contre (presque) tous

Le dénouement de la saison 2022 de MotoGP approche ! En plus d’un GP Mag 6 riche en informations de toutes sortes sur la catégorie reine, nous avons interviewé Johann Zarco dans ce nouveau numéro, qui nous fait part de ses objectifs. On aborde aussi Fabio Quartararo, qui s’apprête à résister à une concurrence de plus en plus rude face à un Francesco Bagnaia déterminé et un Aleix Espargaro qui n’a pas encore dit son dernier mot.