En piste, on se demande toujours combien cela peut couter de préparer une moto pour gagner au chrono... Pour le savoir, le team Moto Ain, deux fois champion de la coupe du monde FIM d’Endurance (EWC), nous explique tout.

Rouler plus vite, mais à quel prix ?

Fred et Philippe se sont rendus sur circuit au guidon d’une Yamaha R1 Standard, histoire de mesurer l’écart de performance avec les pistardes de compétition du team Moto Ain. Rouler (un peu) plus vite, ça coute (beaucoup) plus cher ? Réponses de Corentin Perolari (pilote) et Pierre Chapui (patron du team Moto Ain). Bon visionnage !