Suzuki renforce ses rangs en championnat du monde d’endurance pour 2024. En effet, le Team Suzuki CN Challenge viendra prêter main-forte au Team Yoshimura SERT Motul lors des 8 heures de Suzuka, du 19 au 21 juillet 2024.

La particularité de cet engagement ? Une Suzuki GSX-R 1000 alimentée par « 40% de carburant durable biosourcé » et classée en catégorie expérimentale. Des pièces plus "écologiques" qu’à l’accoutumée équiperont également la machine : pneus et carénages carbone en matériaux recyclés, échappement Yoshimura catalysé, huile Motul bio-sourcée, batterie ELIIY Power LFP, disques sans traitements thermiques et plaquettes à faible teneur en poussière.

« Je pense que cette initiative a une signification très importante pour atteindre la neutralité carbone, en particulier pour les motos de moyenne à grosse cylindrée dont on pense que les moteurs thermiques seront toujours nécessaires », explique Tsuyoshi Tanaka, directeur général exécutif de Suzuki. Je peux dire avec confiance que les courses d’endurance, qui exigent à la fois des performances et de la fiabilité, sont l’endroit optimal pour tester et développer non seulement du carburant, mais aussi divers pièces durables. C’est une activité qui pourrait revitaliser l’avenir de l’industrie de la moto. Nous n’en ferons pas une initiative ponctuelle, mais nous ferons des efforts concrets pour pouvoir poursuivre cet engagement en visant des objectifs plus élevés dans les années à venir. »

Une démarche intéressante, dont on a hâte de voir les résultats. En attendant la présentation des pilotes du Team Suzuki CN Challenge, le constructeur japonais nous dévoile sa "Bio-GSX-R" arborant le numéro 0, en référence à son objectif de neutralité carbone en compétition.

