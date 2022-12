Que les fans de Suzuki et du team Yoshimura SERT Motul soient rassurés ! En dépit d’une annonce fracassante annonçant l’abandon de la discipline en plus de son retrait du MotoGP, Suzuki sera bel et bien sur les starting blocks de la saison 2023 du championnat du monde d’Endurance, avec une GSX-R 1000 arborant le numéro #12 cette fois-ci. Une excellente nouvelle pour le team franco-japonais, qui avait obtenu la deuxième place du championnat cette année.

Yohei Kato, directeur du team annonce qu’il est « très heureux d’annoncer que le Yoshimura SERT Motul participera au Championnat du monde d’Endurance FIM en 2023. Suite aux différentes annonces de Suzuki cette année, nous avons cherché des solutions et décidé de mettre en place de nouveaux plans pour la saison 2023 de l’EWC. Grâce à la compréhension et à la décision de Suzuki Motor Corporation de nous soutenir, nous continuerons à représenter Suzuki au plus haut niveau. »

« Nous ferons de notre mieux pour récompenser cette confiance et ramener le constructeur japonais sur la plus haute marche du podium EWC en 2023, explique Damien Saulnier, responsable du team. Nous nous réjouissons de retrouver nos nombreux fans et supporter lors de la première manche du Championnat du monde d’endurance moto FIM EWC au Mans en avril prochain ».

Rendez-vous donc l’année prochaine pour suivre les courses aux 24 heures du Mans, au SPA-Francorchamps, au Bol d’Or et aux 8 heures de Suzuka. Champion du monde en 2021, on espère de tout cœur que le Yoshimura SERT Mortul renouvelera ses exploits en 2023, avec l’excellent Sylvain Guintoli aux commandes !