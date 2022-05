D’abord déclaré officieusement lors d’une séance d’essais à Jerez, le retrait de Suzuki en MotoGP a chamboulé le paddock de la saison 2022. Ce coup de tonnerre a mis à mal les pilotes Álex Rins et Joan Mir, pourtant bien classés sur ce championnat. Suzuki a récemment confirmé la nouvelle dans un communiqué, suite à un rappel à l’ordre de la Dorna.

Des problèmes financiers en cause

La raison est essentiellement économique. Le 12 mai 2022, le constructeur explique « être en discussion avec la Dorna pour mettre fin à son engagement en MotoGP fin 2022 et détaille que la situation économique actuelle et le besoin de concentrer nos efforts sur les gros changements que le monde de la mobilité va connaître au cours des prochaines années, forcent Suzuki à réduire les coûts et les ressources humaines afin de développer de nouvelles technologies. »

Conscient de la tempête provoquée par cette annonce, Suzuki tient à exprimer sa gratitude au Team Suzuki Ecstar et « à tous ceux qui ont soutenu les courses de motos de Suzuki pendant de nombreuses années et à tous les fans de Suzuki qui nous ont soutenus avec enthousiasme. »

Quel avenir pour Joan Mir et Àlex Rins ?

Selon les dernières rumeurs, Joan Mir pourrait rouler chez Honda lors de la saison 2023. « Nous étions en négociation avec Suzuki avant que tout cela n’arrive. Maintenant, mon manager aura certainement plus de travail à faire que prévu. Il parle à Honda, à différents constructeurs, pour essayer de régler mon avenir. Mais ce n’est pas facile » explique le pilote.

Quant à Àlex Rins, difficile d’établir des pronostics solides. Décontenancé par l’annonce, il avoue lui-même être dans le flou. « J’ai un manager qui sera certainement plus occupé que ces dernières semaines. Je dois juste faire ce que je fais. Honnêtement, cela me donne un coup de pouce supplémentaire car nous avons la bonne moto (...) Alors montrons-leur [Suzuki] qu’ils ont pris la mauvaise décision. » explique-t-il.

Sans doute tourmentés en ce moment même, on espère que les pilotes donneront tout leur potentiel jusqu’en fin de saison aux guidons de leurs Suzuki GSX-RR.