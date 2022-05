En dépit d’une prolongation de contrat avec la Dorna jusqu’en 2026, Suzuki rendrait les armes en MotoGP. L’annonce serait tombée hier soir, lors d’une séance d’essais à Jerez. Si rien n’a encore été déclaré officiellement par la firme, nos confrères de Motorsport affirment que cette saison 2022 serait leur dernière... ou pas ? Car après un repli en 2012, leur retour en catégorie reine s’est soldé par l’apparition d’une nouvelle machine - la Suzuki GSX-RR - pilotée par Maverick Viñales et Aleix Espargaró dès 2015. Par la suite, Suzuki s’est progressivement distingué en course, en témoigne la victoire de Joan Mir en 2020.

Álex Rins et Joan Mir en selle sur leurs Suzuki GSX-RR 2022

Néanmoins, la question nous taraude sur le moral dans le paddock et l’avenir des pilotes Álex Rins et Joan Mir, respectivement classés 4ème et 6ème du championnat 2022. Ces nouvelles cinglantes alimentent les rumeurs : si l’avenir d’Alex Rins demeure flou, Joan Mir rejoindrait le Team Honda officiel aux cotés de Marc Márquez.

La Dorna monte au créneau

Dans un communiqué, le promoteur espagnol du MotoGP a rappelé à Suzuki qu’il n’était possible de briser les conditions du contrat à leur guise. D’autant plus que leur départ entrainerait une réflexion pour préserver les 24 motos sur la grille.

« Suite aux récentes rumeurs, comme quoi Suzuki quitterait le MotoGP™ en fin de saison, Dorna Sports a officiellement contacté l’usine pour leur rappeler que les conditions du contrat, signé entre les deux parties, ne leur permettaient de prendre une telle décision de façon unilatérale » indique la Dorna. « Néanmoins, si Suzuki venait à partir d’un commun accord, Dorna Sports évaluera le nombre idéal de pilotes et d’équipes alignés en MotoGP™ à compter de 2023 ».

Tandis que les tensions montent, nous attendons désormais le communiqué officiel de Suzuki.