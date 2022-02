Histoire de bien démarrer l’année en mode "Ready to Race", le coloris caractérisant les 1290 Super Duke R et KTM RC16 de MotoGP habille désormais la 890 R. Baptisé "Atlantic Blue", il se distingue par son bleu mat profond et ses lignes orangées propres à la firme autrichienne. Techniquement, la moto ne change pas et demeure l’un des roadsters mid-size les plus pointus du marché.

KTM 890 Duke R 2022 : le "super scalpel" toujours à la pointe

Si la 790 Duke envoyait déjà du lourd, la 890 R a magnifié le segment des roadsters mid-size. Performante avec son bicylindre de 121 ch et 99 Nm de couple - le fameux LC8c - elle est aussi parée comme une pistarde avec ses suspensions réglables WP Apex, son freinage complet Brembo et ses pneus slick de série, les Michelin Power Cup 2.

Technologiquement, la moto fait figure de modèle, en témoignent son ABS en courbe et son contrôle de traction épaulé par un capteur d’angle d’inclinaison 6D. Les trois modes Rain, Street, Sport et Track (option) finissent de parfaire l’IMU de la machine.

La version "Atlantic Blue" de la KTM 890 Duke R sera disponible en concession ce mois-ci au tarif de 12 399 €.