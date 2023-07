La première moto électrique de BMW Motorrad voit enfin le jour avec la CE 02 ! D’abord présentée en tant que concept en 2021, elle devrait débarquer au premier trimestre 2024. Une alternative pertinente au scooter CE 04 (voire au feu C Evolution toujours présent sur nos routes !) pour les déplacements urbains ?

BMW CE 02 : le "eParkourer"

Déclinée en équivalent 50 cm3 (4 kW - permis AM) et 125 cm3 (15 kW - permis A1), la BMW CE 02 se destine avant tout aux trajets en agglomération. La machine est propulsée par un moteur central de 15 ch (5 ch sur l’équivalent 50 cm3) et 55 Nm de couple. Il est associé à une transmission par courroie et 2 modes moteurs : "Flow", axé sur l’autonomie et "Surf", plus dynamique. Un 3ème mode plus puissant (Flash) pourra se greffer en option. La vitesse de pointe annoncée est de 95 km/h, bridée à 45 km/h sur l’équivalent 50 cm3.

La CE 02 équivalent 125 cm3 dispose de deux batteries cumulant 3.92 kWh. Elles offrent jusqu’à 90 km d’autonomie et se rechargent en 5h avec un chargeur externe de 900 watts. A noter qu’un chargeur rapide, hélas en option, réduira ce temps de charge à 3h30. Du coté de l’équivalent 50 cm3, il ne reçoit qu’une seule batterie avec 45 km d’autonomie, rechargeable en 3h.

Homologuée deux places, la CE 02 se veut compacte et accessible à tous, en témoignent sa selle de 750 mm et son poids contenu de 132 kg (13 kilos de moins sur l’équivalent 50 cm3). Elle se pare de jantes de 14 pouces, d’une fourche télescopique, d’un amortisseur réglable en précharge et d’un freinage ABS à simples disques : 239 mm à l’avant et 220 mm à l’arrière.

À l’instar du CE 04, la BMW CE 02 est bien dotée coté techno : éclairage full LED, marche arrière, anti-patinage ASC, assistance stabilité RSC, connectivités bluetooth et démarrage sans clé. Au guidon, on retrouve un écran TFT de 3,5 pouces et un port USB-C.

Modèles électriques et marque premium obligent, les tarifs sont élevés. Il faudra aligner 8750 euros pour l’équivalent 125 cm3 et 7750 euros pour son alter ego 50 cm3... Ce qui reste toujours moins cher que le scooter CE 04, qui demande tout de même 12 990 euros ! A noter que la moto pourra être enrichie d’un pack "Highline" contre 890 euros en plus. Il comprend une livrée noire et bleue, des poignées chauffantes, un support smartphone, un chargeur rapide, une selle PRO et un mode PRO.