En plus de la nouvelle Ducati Multistrada V4 S Grand Tour, la firme italienne nous présente la DesertX Rally, un trail paré pour affronter les chemins les plus tortueux. Pourtant, la DesertX (voir notre essai) était déjà orientée tout-terrain : roue avant de 21 pouces, gabarit contenu, autonomie conséquente grâce au réservoir optionnel et nombreux équipements de série.

Au guidon de cette déclinaison Rally, les aventuriers les plus aguerris pourront même envisager la compétition. L’Erzbergrodeo par exemple, une épreuve remportée par Antoine Méo avec la DesertX Rally dans la catégorie trails bicylindre. Un pilote qui a participé au développement de la machine ! (voir notre émission à son sujet)

Ducati DesertX Rally 2024 : une partie cycle toujours plus off-road

Outre sa nouvelle livrée "Iron Giant" noire / blanche / rouge, ce qui distingue la Rally de la DesertX standard est bien évidemment sa partie cycle. L’aventurière italienne reçoit un garde-boue surélevé installé sur une fourche Kayaba à cartouches pressurisées.

Elle offre 250 mm de débattement, soit 20 mm de plus que sur la DesertX standard. Maintenue par des tés de fourche taillés dans la masse, elle s’enrichit d’un amortisseur de direction Öhlins chargé d’encaisser les guidonnages sur terrains accidentés. Les tubes de fourche revêtent un traitement Kashima et sont traités DLC pour plus de résistance.

À l’arrière, l’amortisseur réglable se dote d’un piston interne de grand diamètre offrant 240 mm de débattement (20 mm de plus, à l’instar de la nouvelle fourche Kayaba). Le bras oscillant voit son ancrage également modifié pour accueillir les nouveaux débattements des suspensions. De fait, la garde au sol de la moto culmine désormais à 280 mm, soit 30 mm de plus que la DesertX que nous connaissons.

La moto s’équipe de nouvelles jantes Takasago Excel à chambre à air. Conçues pour le tout-terrain, elles intègrent des rayons en acier au carbone et un moyeu taillé dans la masse. Elles sont chaussées par des pneus Pirelli Scorpion Rally STR, mais peuvent aussi recevoir des Scorpion Rally (tout-terrain) et des Scorpion Trail II (route).

Ducati DesertX Rally 2024 : même moteur, électronique évoluée

La motorisation reste la même que la DesertX standard : on retrouve le bicylindre Testrastretta 11° de 937 cm3 développant 110 ch à 9250 tr/min et 92 Nm de couple à 6500 tr/min. À noter qu’il reste accessible aux permis A2.

Néanmoins, les réglages diffèrent côté électronique : les six modes de conduite (Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro et Rally), l’ABS en courbe, le contrôle de traction DTC, le quickshifter up and down, le contrôle du frein moteur, le régulateur de vitesse et l’anti wheeling DWC sont adaptés au nouveau châssis. L’ensemble est géré par un écran TFT de 5 pouces avec support de l’application Ducati Link et navigation virage par virage.

La Ducati DesertX Rally posera ses roues en concessions en janvier 2024 à partir de 21 990 euros, soit 4500 euros de plus que la DesertX standard.

