KTM 990 Duke 2024 : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre parallèle, 4-temps, Euro 5+

Refroidissement : Liquide

Distribution : Double arbre à cames en tête, 4 soupapes

Cylindrée : 947 cm3

Alésage x course : 92,5 mm x 70,4 mm

Puissance : 123 ch à 9500 tr/mn

Couple : 103 Nm à 6750 tr/mn

Gestion moteur : Injection électronique Bosch, accélérateur sans câble Ride-by-Wire

Transmission :

Embrayage : Multidisques en bain d’huile avec antidribble

Commande : Par câble

Boîte de vitesse : 6 rapports (shifter en option)

Transmission finale : Par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Treillis tubulaire acier avec boucle arrière et bras oscillant en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée WP APEX 43 mm, réglable en compression et détente

Suspension arrière : Monoamortisseur WP APEX, réglable précharge et détente

Frein avant : Double disque de 300 mm, étriers radiaux 4-pistons

Frein arrière : Simple disque de 240 mm, étrier 2 pistons

ABS Sensible à l’angle et désactivable à l’arrière (mode Supermoto)

Jante avant / arrière : En alliage d’alu à bâtons

Dimensions, poids, capacités :

Empattement : 1476 mm

Débattement avant : 140 mm

Débattement arrière : 150 mm

Hauteur de selle : 825 mm

Garde au sol : 195 mm

Angle de chasse : 24°2

Pneu avant :120/70/17 - Bridgestone S22

Pneu arrière : 180/55/17 - Bridgestone S22

Réservoir : 14,8 litres

Poids annoncé : 193 kg tous pleins faits

Instrumentation : Écran couleurs TFT de 5 pouces, connexion bluetooth

Coloris et garantie :

Coloris : Orange ou noir

Garantie : Deux ans, pièces et MO

Prix : 14 999 euros